ブラックフライデー用のビデオテンプレート：売上げを伸ばす素晴らしいビデオを作成しよう

ブラックフライデー向けの魅力的なプロモーションビデオを、カスタマイズ可能なテンプレートとアーカイブクリップのシーンを使用して、簡単にソーシャルネットワーク用にデザインしましょう。

30秒間のエキサイティングなプロモーションビデオを作成し、テクノロジーに精通している若いオンラインショッパーに向けて、ブラックフライデーの最大のセールをダイナミックなビジュアルエフェクトと現代のポップミュージックのサウンドトラックで紹介してください。HeyGenのさまざまなテンプレートとシーンを利用して、ソーシャルメディアプラットフォームで目立つ魅力的な広告を迅速に組み立てましょう。
クリエイティブ・モーター

機材なし。カットなし。ただあなたが AIビデオエージェント を行動させる

エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と目的を持って建てられた

ブラックフライデーのビデオクリエーターの仕組み

ブラックフライデーの魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、私たちの直感的なオンラインビデオメーカーを使用して注目を集め、販売を増やしましょう。

1
Step 1
ブラックフライデー用のテンプレートを選択してください
ブラックフライデーのキャンペーンを開始するには、プロフェッショナルにデザインされたブラックフライデー用の多様なビデオテンプレートコレクションから選んでください。当プラットフォームでは、創造的なプロセスを即座に始めるための様々な無料テンプレートを提供しています。
2
Step 2
あなたのコンテンツをカスタマイズする
あなたのユニークなセールスメッセージ、製品画像、オファーを追加してプロモーションビデオをカスタマイズしましょう。完璧なストッククリップを見つけるために、私たちの広範なメディアライブラリーを利用するか、あなたのプロモーションを際立たせるために自分のクリップをアップロードしてください。
3
Step 3
人工知能を使ってフレーズを追加する
HeyGenの自然な音声を生成することで、メッセージを高めましょう。また、ブランドの色やロゴを適用するなど、個人的なタッチでビデオをカスタマイズすることもできます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
あなたのビデオが完璧になったら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された異なるアスペクト比で簡単にエクスポートしてください。ブラックフライデーの魅力的なビデオを直接共有して、参加と売上を促進しましょう。

ユースケース

HeyGenは、ブラックフライデーのための印象的なビデオを簡単に作成するために企業を強化し、あなたの究極のオンラインビデオクリエーター兼エディターとして機能します。人工知能を活用して、クリスマスのセールスキャンペーン用の魅力的なプロモーションビデオコンテンツを迅速に制作しましょう。

ブラックフライデーのセールに対する熱意を生み出す

よくある質問

HeyGenがブラックフライデーに向けて迅速に魅力的なビデオを作成するのをどうやって助けてくれますか？

HeyGenでは、ブラックフライデー用のビデオテンプレートの幅広い選択を提供しており、プロモーションビデオのニーズに効率的なオンラインビデオクリエーターになります。単にテンプレートをあなたのオファーとブランドに合わせてカスタマイズし、ソーシャルメディアで共有し、ブラックフライデーのセールを宣伝する準備ができています。

HeyGenがブラックフライデーの効果的な広告作成のために提供する人工知能機能は何ですか？

HeyGenはリアルなAIアバターやテキストからビデオへの生成など、強力なAI機能を統合しており、ブラックフライデーの印象的な広告を制作するのに役立ちます。プロフェッショナルなプロモーションビデオコンテンツを簡単に作成し、ダイナミックなナレーションでブラックフライデーのプロモーションを向上させることができます。

HeyGenはブラックフライデーのための私のブランドビデオをカスタマイズするためのツールを提供していますか？

もちろん、HeyGenは包括的なビデオエディターとして機能し、ブラックフライデーのビデオがあなたのブランドのアイデンティティに完璧に合致するように、強固なブランドコントロールを提供します。簡単にあなたのロゴやブランドカラーを追加し、HeyGenのメディアライブラリにあるアーカイブクリップを使用して、あなたのユニークなプロモーションビデオを強化してください。

HeyGenで作成できるブラックフライデーのセールビデオの種類は何ですか？

HeyGenは、多様なオンラインビデオクリエーターとして、様々なプラットフォームに適したブラックフライデーの販売ビデオを作成することができます。ソーシャルメディア用の短い広告からより長いプロモーションコンテンツまで、さまざまなアスペクト比で高品質なブラックフライデービデオを簡単に制作・エクスポートすることができます。