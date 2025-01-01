ブラックフライデー広告動画テンプレート：売上を伸ばす

ソーシャルメディア向けに魅力的なブラックフライデー動画広告を迅速にデザイン。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、このホリデーシーズンの売上を促進します。

157/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ファッションブランド向けに45秒のブラックフライデー動画をデザインし、洗練されたブラックフライデー動画テンプレートを使用して、エレガントな商品展示で独占的な取引を強調します。ビジュアルスタイルはシックでモダンであり、スムーズでシネマティックなトランジションと、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用したプロフェッショナルなナレーションでブランドアイデンティティを強化します。
サンプルプロンプト2
テクガジェット小売業者向けに、ハイテクで未来的なビジュアル美学を採用し、大胆なグラフィックスとエネルギッシュなシンセウェーブ音楽を用いた60秒のカスタマイズ可能なブラックフライデープロモーションを制作します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、ダイナミックな商品ショットと高品質なストック映像を統合し、革新とお得な情報を求める観客を魅了します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネス向けに、フラッシュセールを開始するためのパンチの効いた15秒のブラックフライデー広告を開発し、Instagramストーリーのようなモバイル消費に最適化します。ビデオは鮮やかな色彩と迅速で魅力的なテキストアニメーションで溢れ、キャッチーでアップビートな曲に合わせます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、さまざまなプラットフォームにシームレスに適応し、ユニークな割引コードを目立たせます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブラックフライデー広告動画テンプレートの使い方

HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なブラックフライデー動画広告を迅速かつ簡単に作成し、すべてのプラットフォームでホリデープロモーションを強化します。

1
Step 1
ブラックフライデーテンプレートを選択
広告作成を開始するために、さまざまなブラックフライデー動画テンプレートから選択します。これはHeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用します。
2
Step 2
広告コンテンツをカスタマイズ
ブランディング、特定の割引コード、商品ビジュアルを追加してブラックフライデー広告をパーソナライズします。ブランディングコントロールを利用して一貫性を確保します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
ダイナミックなテキスト、トランジションを追加するか、AI生成のボイスオーバーを統合してメッセージを効果的にします。ボイスオーバー生成を使用して魅力的なオーディオを作成します。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
ブラックフライデー動画広告が完璧になったら、InstagramストーリーやFacebook広告など、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適なアスペクト比でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して広範なリーチを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーション動画におけるテスティモニアルの特集

.

ブラックフライデープロモーションに本物の顧客成功ストーリーを組み込み、信頼を築き、購入を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはブラックフライデー動画広告の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なブラックフライデー動画テンプレートを豊富に提供しており、ユーザーがプロフェッショナルなブラックフライデー動画広告を迅速に制作できるようにします。AI自動動画作成と強力な動画編集ツールを活用して、販売イベントに合わせた魅力的なプロモーション動画をデザインします。

HeyGenのブラックフライデー動画テンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenのブラックフライデー動画テンプレートは完全にカスタマイズ可能で、独自のブランディング、ロゴ、お好みのカラースキームを統合できます。ダイナミックなテキストアニメーション、トランジション、コールトゥアクション要素を追加して、短い動画広告がソーシャルメディアで際立つようにします。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにブラックフライデー動画を作成できますか？

もちろんです。HeyGenはInstagramストーリー、TikTok動画、Facebook広告など、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたブラックフライデー動画の作成をサポートしています。各チャンネルに完璧にフィットするようにブラックフライデー動画広告のアスペクト比を簡単に調整し、魅力的なクリエイティブ資産でリーチを最大化します。

HeyGenはブラックフライデープロモーション動画にAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenはAIアバターやボイスオーバー生成を含む強力なAI自動動画作成ツールを統合しており、魅力的なブラックフライデープロモーション動画を制作するのに役立ちます。これらの機能を活用して、割引コードやホリデープロモーションメッセージをユニークでプロフェッショナルなタッチで届け、マーケティングプランを大幅に強化します。