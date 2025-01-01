ブラックフライデー広告動画メーカー：今すぐ売上を伸ばそう
直感的なプラットフォームと強力なテンプレートとシーンを使用して、ビデオ編集スキルがなくても素晴らしいブラックフライデー動画広告をデザインしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
幅広いオンライン消費者を対象とした、洗練された45秒の製品紹介広告を制作し、多様なブラックフライデーのディールを紹介します。動画はモダンでクリーンなビジュアル美学を持ち、アップビートで魅力的なバックグラウンドミュージックとともに、製品の利点を明確に表示します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して高品質のビジュアルを組み込み、静止視聴のために正確な「字幕/キャプション」を追加してソーシャルプラットフォームでの最大リーチを確保します。
パーソナライズされたショッピングアドバイスを求める顧客向けに、AIを活用したスポークスパーソンを使用して独占的なディールを伝える、魅力的な60秒のブラックフライデー広告を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでプロフェッショナルであり、テーマに沿った背景の中でAIアバターからの明確で直接的なメッセージを提供します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してメッセージを効率的に作成し、表現力豊かな「AIアバター」でメッセージを生き生きとさせ、記憶に残る信頼できる体験を作り出します。
小規模ビジネスオーナーや忙しいマーケターを対象とした、簡潔な15秒のブラックフライデー広告動画メーカーのスポットを作成し、キャンペーンを簡単に開始できる方法を紹介します。動画はダイナミックでインパクトがあり、簡潔なテキストオーバーレイとエネルギッシュなジングルでメッセージを伝えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速にセットアップし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して多様なプラットフォームでの最大の可視性を最適化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはブラックフライデー動画広告の作成を簡単にしますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、ビデオ編集スキルがなくても魅力的なブラックフライデー動画広告を簡単に作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、マーケティングキャンペーンのための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはマーケティングキャンペーン用にどのようなブラックフライデー動画テンプレートを提供していますか？
HeyGenは、アニメーションやストックビデオ映像を備えた豊富なブラックフライデー動画テンプレートライブラリを提供しており、インパクトのあるマーケティングキャンペーンに最適です。これらを簡単にカスタマイズして、割引オファーを強調することができます。
AIを活用したスポークスパーソンはブラックフライデー広告をどのように強化しますか？
HeyGenのAIを活用したスポークスパーソンは、製品紹介広告やバイラル動画広告にプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加え、ブラックフライデー広告を強化します。すべてのソーシャルメディアマーケティングプラットフォームで観客を魅了するのに最適です。
HeyGenはプロモーション用の魅力的なカウントダウン動画を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenのオンラインAIビデオメーカーは、ブラックフライデープロモーションの興奮を高めるためのダイナミックなカウントダウン動画を作成するのに最適です。クリエイティブなツールを使用して、非常に魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。