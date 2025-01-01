ブラックフライデー広告動画メーカー：今すぐ売上を伸ばそう

直感的なプラットフォームと強力なテンプレートとシーンを使用して、ビデオ編集スキルがなくても素晴らしいブラックフライデー動画広告をデザインしましょう。

サンプルプロンプト1
幅広いオンライン消費者を対象とした、洗練された45秒の製品紹介広告を制作し、多様なブラックフライデーのディールを紹介します。動画はモダンでクリーンなビジュアル美学を持ち、アップビートで魅力的なバックグラウンドミュージックとともに、製品の利点を明確に表示します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して高品質のビジュアルを組み込み、静止視聴のために正確な「字幕/キャプション」を追加してソーシャルプラットフォームでの最大リーチを確保します。
サンプルプロンプト2
パーソナライズされたショッピングアドバイスを求める顧客向けに、AIを活用したスポークスパーソンを使用して独占的なディールを伝える、魅力的な60秒のブラックフライデー広告を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでプロフェッショナルであり、テーマに沿った背景の中でAIアバターからの明確で直接的なメッセージを提供します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してメッセージを効率的に作成し、表現力豊かな「AIアバター」でメッセージを生き生きとさせ、記憶に残る信頼できる体験を作り出します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーや忙しいマーケターを対象とした、簡潔な15秒のブラックフライデー広告動画メーカーのスポットを作成し、キャンペーンを簡単に開始できる方法を紹介します。動画はダイナミックでインパクトがあり、簡潔なテキストオーバーレイとエネルギッシュなジングルでメッセージを伝えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速にセットアップし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して多様なプラットフォームでの最大の可視性を最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブラックフライデー広告動画メーカーの使い方

AIビデオメーカーを使用して、魅力的なブラックフライデー動画広告を簡単に作成しましょう。デザイン、カスタマイズ、そして素晴らしいプロモーションコンテンツをわずか4つの簡単なステップで公開します。

1
Step 1
ブラックフライデーテンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたブラックフライデー動画テンプレートから始めて、広告キャンペーンのための祝祭的でプロモーション的なトーンを迅速に設定します。これにより、すぐに使える基盤が提供されます。
2
Step 2
広告コンテンツをカスタマイズする
ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、製品ビジュアル、特定の割引オファー、テキストを追加することで、動画を簡単にパーソナライズします。プレースホルダーをあなたのユニークなマーケティングメッセージに置き換えます。
3
Step 3
AIアバターで強化する
AIアバターを組み込むことで、広告のエンゲージメントを高め、プロモーションメッセージを人間味のあるタッチで届けます。さまざまなスタイルと声から選んで、魅力的なプレゼンテーションを作成します。
4
Step 4
キャンペーンをエクスポートして共有する
ブラックフライデー広告を完成させ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適した形式とアスペクト比でエクスポートします。キャンペーンは広範囲に共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例で製品価値を強調

AI動画を作成して顧客成功事例を紹介し、信頼性を築き、ブラックフライデーセール中の購入を促進します。

よくある質問

HeyGenはブラックフライデー動画広告の作成を簡単にしますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、ビデオ編集スキルがなくても魅力的なブラックフライデー動画広告を簡単に作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、マーケティングキャンペーンのための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはマーケティングキャンペーン用にどのようなブラックフライデー動画テンプレートを提供していますか？

HeyGenは、アニメーションやストックビデオ映像を備えた豊富なブラックフライデー動画テンプレートライブラリを提供しており、インパクトのあるマーケティングキャンペーンに最適です。これらを簡単にカスタマイズして、割引オファーを強調することができます。

AIを活用したスポークスパーソンはブラックフライデー広告をどのように強化しますか？

HeyGenのAIを活用したスポークスパーソンは、製品紹介広告やバイラル動画広告にプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加え、ブラックフライデー広告を強化します。すべてのソーシャルメディアマーケティングプラットフォームで観客を魅了するのに最適です。

HeyGenはプロモーション用の魅力的なカウントダウン動画を作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenのオンラインAIビデオメーカーは、ブラックフライデープロモーションの興奮を高めるためのダイナミックなカウントダウン動画を作成するのに最適です。クリエイティブなツールを使用して、非常に魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。