バイトサイズ教育ビデオで学びを解き放つ
記憶の定着と学習成果を向上させましょう。HeyGenの直感的なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで魅力的なマイクロラーニングを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客を対象にした60秒のマイクロラーニングビデオを開発し、デジタルトランスフォーメーションの一環として新しいソフトウェア機能を説明してください。ビデオは現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスとアップビートなナレーションで魅力的なコンテンツを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、洗練された説明を効率的に制作してください。
高校生向けに、オンラインプライバシーのベストプラクティスを示す30秒のダイナミックなマイクロラーニングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは鮮やかでイラスト的であり、明確で簡潔な説明と目立つ字幕で学生の関心を引きます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての学習者にアクセスしやすく、記憶の定着を向上させてください。
自動化に関連する新しい技術スキルを習得しようとするプロフェッショナルを対象とした50秒のバイトサイズトレーニングビデオを想像してください。プレゼンテーションは非常に指導的で、ステップバイステップのビジュアルと落ち着いた情報提供のナレーションでプロセスを案内します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでわかりやすいガイドを迅速に組み立ててください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは効果的なマイクロラーニングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenはAIを活用して、効果的なマイクロラーニングビデオの作成を簡素化します。ユーザーはテキストをリアルなAIアバターとナレーションを備えた魅力的なバイトサイズの教育ビデオコンテンツに変換でき、知識の定着を促進し、学習をよりダイナミックにします。
HeyGenは企業研修や社員のオンボーディングに利用できますか？
もちろんです。HeyGenはスケーラブルな企業研修や社員のオンボーディングに最適です。AIを活用したプラットフォームにより、バイトサイズのトレーニングビデオコンテンツを迅速に制作し、一貫したメッセージングと効率的なスタッフトレーニングを組織全体で実現します。
HeyGenは異なるオーディエンス向けのバイトサイズマイクロラーニングビデオを最適化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはダイナミックなAIアバター、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、自動字幕を通じてエンゲージメントを高め、簡潔でターゲットを絞ったコンテンツを提供します。柔軟なアスペクト比とブランディングコントロールにより、HeyGenはさまざまなプラットフォームやモバイルデバイスでアクセス可能で影響力のあるバイトサイズマイクロラーニングビデオを保証し、学習成果と学生のエンゲージメントを向上させます。
短い指導ビデオを作成するためにHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenはスクリプトから画面までのプロセス全体を自動化することで、短い指導ビデオを制作するための大きな利点を提供します。これにより、効率的な教育方法が可能になり、eラーニングコンテンツの作成を変革し、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを最小限の労力と迅速なターンアラウンドタイムでサポートします。