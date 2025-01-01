新しいソフトウェア開発者がチームに参加する際に必要なGitワークフローをBitbucket Cloud内で示す、90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで技術的であり、インターフェースの明確な画面録画を組み込み、プロフェッショナルなナレーションと正確な画面上のテキストで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、これらの重要なトレーニングビデオの正確で一貫したナレーションを確保してください。

ビデオを生成