忙しい方にぴったりの直感的な誕生日ビデオメーカーを使って、心のこもったパーソナライズされたメッセージを送るための鮮やかな30秒の誕生日ビデオを作成しましょう。このビデオは明るく楽しいビジュアルを特徴とし、スムーズに移行する高揚感のあるバックグラウンドトラックを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してクリエイティブなプロセスをスタートさせます。

ビデオを生成