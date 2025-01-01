誕生日プロモビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成

AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使って、誕生日の願いを魅力的なビデオに変え、簡単に作成しましょう。

忙しい方にぴったりの直感的な誕生日ビデオメーカーを使って、心のこもったパーソナライズされたメッセージを送るための鮮やかな30秒の誕生日ビデオを作成しましょう。このビデオは明るく楽しいビジュアルを特徴とし、スムーズに移行する高揚感のあるバックグラウンドトラックを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してクリエイティブなプロセスをスタートさせます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーが特別な誕生日セールやオファーを発表するためのエネルギッシュな45秒の誕生日プロモビデオメーカーをデザインしましょう。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミック、スナッピーなトランジションとアップビートで祝祭的な音楽を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じてメッセージを鮮明に伝え、微妙なアニメーションを取り入れてさらなる魅力を加えます。
サンプルプロンプト2
家族や友人が特別な節目の祝いを企画するのに最適な、心温まる60秒の誕生日ビデオトリビュートを制作しましょう。ビジュアルスタイルは温かくノスタルジックで、大切な写真やクリップの間にソフトなフェードを使用し、感傷的なオーケストラ音楽を伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、貴重な思い出を美しいビデオに簡単にまとめましょう。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーや個人が独特なデジタルメッセージを求めるのに最適な、ユニークな20秒の誕生日挨拶をビデオメーカーを使って作成しましょう。このビデオは遊び心のある目を引くビジュアルを特徴とし、フレンドリーなAIアバターがパーソナライズされたメッセージを届け、軽快でユーモラスなバックグラウンドミュージックを背景に設定します。HeyGenのAIアバターを使って声と外見を簡単にカスタマイズし、真に記憶に残る挨拶を実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

誕生日プロモビデオメーカーの使い方

パーソナライズされたメッセージや祝祭のために、使いやすいオンラインエディターで思い出に残る誕生日ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを選ぶことから始めましょう。これにより、クリエイティブな基盤が提供され、誕生日ビデオプロジェクトをすばやく開始できます。
2
Step 2
写真とクリップをアップロード
お気に入りの写真やビデオクリップをメディアライブラリからアップロードしてビデオをパーソナライズしましょう。ドラッグ＆ドロップエディターで簡単に配置し、シームレスな流れを作り出します。
3
Step 3
パーソナライズされたメッセージを追加
カスタムテキストオーバーレイと心のこもったパーソナライズされたメッセージを追加して、ビデオに温かみを加えましょう。利用可能なアニメーションを活用して、挨拶を本当に際立たせます。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
ビデオメーカーからバックグラウンドミュージックを追加して作成物を仕上げ、高品質で誕生日ビデオをエクスポートします。ソーシャルメディアで簡単に共有したり、直接愛する人に送ったりしましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

心温まるパーソナライズされた誕生日メッセージを作成

簡単に使えるビデオメーカーを使って、どんな誕生日の祝いにも喜びと特別なタッチをもたらすユニークでパーソナライズされたビデオメッセージをデザインします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされた誕生日ビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenの使いやすいプラットフォームを利用すれば、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを使って、パーソナライズされたメッセージを簡単に組み込んだ魅力的な誕生日ビデオをすばやくデザインできます。

HeyGenは誕生日プロモビデオにユニークなAI要素を追加するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使って、プロフェッショナルなアニメーションやボイスオーバーを追加した魅力的な誕生日プロモビデオを生成することができます。

HeyGenを使って誕生日ビデオを作成する際にどのようなメディアを含めることができますか？

HeyGenのオンラインエディターを使えば、大切な写真やクリップを統合し、カスタムボイスオーバーやメディアライブラリからの音楽で強化された鮮やかなビデオスライドショーを簡単に作成できます。

HeyGenはプロフェッショナルな誕生日ビデオを共有するための効果的なビデオ編集ツールですか？

HeyGenは強力なオンラインビデオ編集ツールとして機能し、ブランディングコントロールを備えた洗練されたプロフェッショナルな外観の高品質な誕生日ビデオを制作し、共有することができます。