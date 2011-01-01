誕生日 忘れられないお祝いのためのニュースビデオメーカー
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、忘れられない誕生日のニュースビデオを素早く作成し、あなたの願いをプロフェッショナルな放送に変えましょう。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが仕事をしています
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenを使って、個人化された誕生日ニュースビデオを簡単に作成しましょう。AI機能を活用して、あなたのハッピーバースデーの願いや思い出に残る瞬間を、どんなお祝いにもぴったりの魅力的なビデオメーカーコンテンツに変えましょう。
魅力的な誕生日ニュースセグメントを作成する.
Quickly produce personalized and engaging birthday news videos or celebration clips for social sharing, making every moment shine.
AIビデオで人生の物語を語る.
Transform personal milestones and cherished memories into compelling, AI-powered video narratives, celebrating a life's journey like a news story.
よくある質問
HeyGenを使用してユニークな誕生日ニュースビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、魅力的な誕生日ニュースビデオを簡単に制作できます。スクリプトを入力し、多様なAIアバターを選択し、テキストからビデオへの機能を活用して、プロが放送するようなパーソナライズされた誕生日ビデオを作成できます。
HeyGenを使いやすいバースデービデオメーカーにするものは何ですか？
HeyGenでは直感的に操作できるドラッグ＆ドロップ式のビデオメーカーを提供しており、豊富なテンプレートとメディアライブラリのサポートがあります。これにより、パーソナライズされた誕生日ビデオを簡単に作成することができます。写真、ビデオ、カスタムメッセージを簡単に追加して、どんな受取人にも心のこもったハッピーバースデービデオを作成できます。
HeyGenがカスタムバースデーソングやニュースレポートスタイルのようなクリエイティブな要素を私のビデオに追加するのを手伝ってくれますか？
はい、HeyGenはクリエイティブなカスタマイズを可能にすることで、あなたの誕生日ビデオメーカー体験を向上させます。HeyGenはAIによって生成された話し言葉のコンテンツに焦点を当てていますが、独自のオーディオを統合したり、カスタムの誕生日の歌のような感じでボイスオーバー生成を活用したり、AIアバターを使用してニュースビデオスタイルのモンタージュでコンテンツを提示することもできます。
HeyGenはグループの誕生日ビデオモンタージュを作成するのに適していますか？
HeyGenは、オンラインビデオモンタージュを制作するための優れたビデオメーカーで、グループの誕生日ビデオに最適です。HeyGenの強力な編集機能とテンプレートを使用して、さまざまな寄稿をシームレスなAIパワーのプレゼンテーションにまとめることができ、記憶に残るグループギフトを作成できます。