誕生日 忘れられないお祝いのためのニュースビデオメーカー

スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、忘れられない誕生日のニュースビデオを素早く作成し、あなたの願いをプロフェッショナルな放送に変えましょう。

家族や友人向けに、特別な日をユーモラスでアップビートなニュースレポートスタイルで報告する30秒の「誕生日ニュースビデオメーカー」セグメントを想像してみてください。HeyGenのAIアバターを使用して、誕生日の速報ニュースを届け、プロフェッショナルな放送感を出すためにボイスオーバー生成を取り入れます。

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブエンジン

クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが仕事をしています

エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプト-ネイティブビデオ制作

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンド動画生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と意図を持って作られた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

誕生日ニュースビデオの作り方

たった四つの簡単なステップで、パーソナライズされたメッセージと鮮やかなビジュアルを使った印象的な誕生日のニュース放送を作成しましょう。

1
Step 1
ニュース原稿を作成する
あなたのパーソナライズされた誕生日ニュースレポートのスクリプトを作成してください。HeyGenの「スクリプトからテキストへのビデオ」機能を利用して、あなたのテキストを魅力的な話し言葉のコンテンツに変え、特別な放送のための舞台を設定しましょう。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択してください
さまざまな「AIアバター」から選んで、あなたのニュースアンカーとして画面に登場させましょう。完璧な人格を選んで、誕生日のメッセージを届け、私たちの「AI機能」を活用して、ビデオを本当にユニークでプロフェッショナルなものにしましょう。
3
Step 3
魅力的なメディアを追加
放送セグメントに写真やビデオを取り入れて、「オンラインビデオモンタージュ」を作成しましょう。HeyGenの「メディアライブラリー/ストックサポート」を使用して、誕生日のニュースストーリーを引き立てるビジュアルを簡単にアップロードまたは選択できます。
4
Step 4
あなたの誕生日ニュースをダウンロード
誕生日のニュースビデオを仕上げましょう。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使って、どのプラットフォームにも対応するように放送を準備し、その後「ビデオをダウンロード」して、その喜ばしいニュースを友人や家族と共有してください。

ユースケース

HeyGenを使って、個人化された誕生日ニュースビデオを簡単に作成しましょう。AI機能を活用して、あなたのハッピーバースデーの願いや思い出に残る瞬間を、どんなお祝いにもぴったりの魅力的なビデオメーカーコンテンツに変えましょう。

心からの誕生日のメッセージを送る

.

Create uplifting and heartfelt birthday videos that inspire and celebrate the recipient, making their special day truly unforgettable.

background image

よくある質問

HeyGenを使用してユニークな誕生日ニュースビデオを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、魅力的な誕生日ニュースビデオを簡単に制作できます。スクリプトを入力し、多様なAIアバターを選択し、テキストからビデオへの機能を活用して、プロが放送するようなパーソナライズされた誕生日ビデオを作成できます。

HeyGenを使いやすいバースデービデオメーカーにするものは何ですか？

HeyGenでは直感的に操作できるドラッグ＆ドロップ式のビデオメーカーを提供しており、豊富なテンプレートとメディアライブラリのサポートがあります。これにより、パーソナライズされた誕生日ビデオを簡単に作成することができます。写真、ビデオ、カスタムメッセージを簡単に追加して、どんな受取人にも心のこもったハッピーバースデービデオを作成できます。

HeyGenがカスタムバースデーソングやニュースレポートスタイルのようなクリエイティブな要素を私のビデオに追加するのを手伝ってくれますか？

はい、HeyGenはクリエイティブなカスタマイズを可能にすることで、あなたの誕生日ビデオメーカー体験を向上させます。HeyGenはAIによって生成された話し言葉のコンテンツに焦点を当てていますが、独自のオーディオを統合したり、カスタムの誕生日の歌のような感じでボイスオーバー生成を活用したり、AIアバターを使用してニュースビデオスタイルのモンタージュでコンテンツを提示することもできます。

HeyGenはグループの誕生日ビデオモンタージュを作成するのに適していますか？

HeyGenは、オンラインビデオモンタージュを制作するための優れたビデオメーカーで、グループの誕生日ビデオに最適です。HeyGenの強力な編集機能とテンプレートを使用して、さまざまな寄稿をシームレスなAIパワーのプレゼンテーションにまとめることができ、記憶に残るグループギフトを作成できます。