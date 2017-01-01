新しい遺伝子編集技術を詳述し、研究者や投資家を対象とした1分間の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、分子生物学のアニメーションを取り入れて複雑なメカニズムを明確に示し、権威あるナレーションを付けてください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、研究ノートを魅力的なビジュアルに効率的に変換し、バイオテクノロジー研究ビデオジェネレーターとして活用してください。

ビデオを生成