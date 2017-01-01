バイオテクノロジー研究ビデオジェネレーター：複雑な科学を簡素化

HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、複雑なバイオテクノロジー研究を明確で魅力的なプロモーションビデオに変換します。

新しい遺伝子編集技術を詳述し、研究者や投資家を対象とした1分間の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、分子生物学のアニメーションを取り入れて複雑なメカニズムを明確に示し、権威あるナレーションを付けてください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、研究ノートを魅力的なビジュアルに効率的に変換し、バイオテクノロジー研究ビデオジェネレーターとして活用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ライフサイエンス業界の潜在的なクライアントを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、革新的な診断ツールを紹介してください。ビジュアルの美学は鮮やかでモダンであり、製品の利点を自信に満ちた親しみやすいAIアバタープレゼンターで強調してください。HeyGenの「AIアバター」を活用して、製品ビデオの一貫した魅力的なブランドメッセージを届けましょう。
サンプルプロンプト2
一般の人々や学生を対象に、個別化医療の最近の進展を簡単に説明する90秒の説明ビデオをデザインしてください。ビデオは、簡略化されたグラフィックと親しみやすいアナロジーを用いたアクセスしやすく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、明るい背景音楽で補完してください。HeyGenによって生成された「字幕/キャプション」を追加して、より広範な科学コミュニケーションを確保してください。
サンプルプロンプト3
新しいラボ技術者向けに、新しいハイスループットスクリーニングシステムの正しい使用法を示す2分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは指導的で明確であり、ステップバイステップのビジュアルとクリーンな図解、正確で手順的なナレーションを特徴としています。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、トレーニングモジュール全体で一貫した外観を維持しながら、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを効率化してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バイオテクノロジー研究ビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオジェネレーターで、複雑な科学的概念を研究、教育、プロモーションのための魅力的なビデオコンテンツに変換します。

1
Step 1
研究スクリプトを貼り付ける
詳細な研究結果やスクリプトを入力することから始めます。私たちのプラットフォームはあなたのテキストを使用して物語を作り、バイオテクノロジー研究のための効率的なテキスト-ビデオ作成を可能にします。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択する
多様なテンプレートとシーンからデータを視覚化するための選択を行います。さまざまなAIアバターから選択して、バイオテクノロジー研究の成果を伝えるメッセージを高めましょう。
3
Step 3
ブランディング要素を追加する
プラットフォームのコントロールを使用して、カスタムロゴやカラーで機関のブランディング要素を統合します。追加のメディアをアップロードしてビデオをさらに充実させ、あなたの作品をプロフェッショナルに表現します。
4
Step 4
科学ビデオをエクスポートする
ビデオを生成してプロジェクトを完成させます。プレゼンテーション、ソーシャルメディア、または科学的ビジュアライゼーションプラットフォームに向けて、さまざまな形式でのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアを通じた研究の普及を強化

研究の更新や成果を共有するための魅力的な短編ビデオを簡単に生成し、オンラインでの科学コミュニケーションとエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストをリアルなAIアバターとナレーションを備えた魅力的なビデオに変換することで、コンテンツ制作を効率化します。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、広範なビデオ編集の専門知識がなくてもプロフェッショナルな出力が保証されます。

HeyGenはバイオテクノロジー研究のための科学的ビジュアライゼーションビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、バイオテクノロジー研究のための魅力的な科学的ビジュアライゼーションや説明ビデオを制作するのに適しています。ユーザーはHeyGenの機能を活用して、複雑な分子生物学のアニメーションコンセプトを多様なオーディエンスに効果的に伝えることができます。

HeyGenで作成したビデオにどのようなブランディング要素を組み込むことができますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントをプロモーションや製品ビデオにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのソーシャルメディアコンテンツで一貫したブランドアイデンティティが保証されます。

HeyGenはテキストスクリプトから直接ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは高度なテキスト-ビデオ機能を備えており、ユーザーがスクリプトを入力するだけで高品質のビデオコンテンツを生成できます。これには自動ナレーション生成と字幕が含まれており、さまざまなアプリケーションに効率的なインタラクティブビデオツールを提供します。