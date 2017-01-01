バイオテクノロジー研究ビデオジェネレーター：複雑な科学を簡素化
HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、複雑なバイオテクノロジー研究を明確で魅力的なプロモーションビデオに変換します。
ライフサイエンス業界の潜在的なクライアントを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、革新的な診断ツールを紹介してください。ビジュアルの美学は鮮やかでモダンであり、製品の利点を自信に満ちた親しみやすいAIアバタープレゼンターで強調してください。HeyGenの「AIアバター」を活用して、製品ビデオの一貫した魅力的なブランドメッセージを届けましょう。
一般の人々や学生を対象に、個別化医療の最近の進展を簡単に説明する90秒の説明ビデオをデザインしてください。ビデオは、簡略化されたグラフィックと親しみやすいアナロジーを用いたアクセスしやすく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、明るい背景音楽で補完してください。HeyGenによって生成された「字幕/キャプション」を追加して、より広範な科学コミュニケーションを確保してください。
新しいラボ技術者向けに、新しいハイスループットスクリーニングシステムの正しい使用法を示す2分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは指導的で明確であり、ステップバイステップのビジュアルとクリーンな図解、正確で手順的なナレーションを特徴としています。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、トレーニングモジュール全体で一貫した外観を維持しながら、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを効率化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストをリアルなAIアバターとナレーションを備えた魅力的なビデオに変換することで、コンテンツ制作を効率化します。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、広範なビデオ編集の専門知識がなくてもプロフェッショナルな出力が保証されます。
HeyGenはバイオテクノロジー研究のための科学的ビジュアライゼーションビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、バイオテクノロジー研究のための魅力的な科学的ビジュアライゼーションや説明ビデオを制作するのに適しています。ユーザーはHeyGenの機能を活用して、複雑な分子生物学のアニメーションコンセプトを多様なオーディエンスに効果的に伝えることができます。
HeyGenで作成したビデオにどのようなブランディング要素を組み込むことができますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントをプロモーションや製品ビデオにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのソーシャルメディアコンテンツで一貫したブランドアイデンティティが保証されます。
HeyGenはテキストスクリプトから直接ビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なテキスト-ビデオ機能を備えており、ユーザーがスクリプトを入力するだけで高品質のビデオコンテンツを生成できます。これには自動ナレーション生成と字幕が含まれており、さまざまなアプリケーションに効率的なインタラクティブビデオツールを提供します。