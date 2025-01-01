生物システムビデオメーカー: 魅力的な科学コンテンツを作成

インテリジェントなボイスオーバー生成で、教育者と学生のために驚くべき生物学ビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校の教室を対象に、正確でインフォグラフィック主導のビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された落ち着いた権威あるボイスオーバーと、テンプレートとシーンを活用して、細胞呼吸を説明するためのプロフェッショナルな60秒の指導ビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
中学生向けに、海洋生態系の驚異を紹介するダイナミックな30秒の生物学ビデオを作成し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを提供し、字幕/キャプションで理解を深めるための明確なオンスクリーンテキストを含めます。
サンプルプロンプト3
遺伝子工学の最近の進展についてYouTubeの科学愛好家向けに50秒の概要を作成し、現代的で洗練されたプレゼンテーションスタイルで情報を提供するフレンドリーで知識豊富なAIアバターを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

生物システムビデオの作り方

AI搭載ツールとユーザーフレンドリーなインターフェースで、教育やプレゼンテーション用の魅力的な生物システムビデオを簡単に作成し、複雑な概念を簡素化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
説明したい生物学の概念をアウトラインにしてスクリプトを作成します。当プラットフォームはAIを使用してテキストを視覚的な物語に変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用してコンテンツ作成を効率化します。
2
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
教育コンテンツ用に設計されたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。広範なメディアライブラリから関連する画像、ビデオ、グラフィックを追加して、複雑な生物学的プロセスを説明するビデオを強化します。
3
Step 3
AIボイスオーバーでナレーションを追加
プロフェッショナルなナレーションでスクリプトを生き生きとさせます。ボイスオーバー生成機能を利用して、生物学の説明にぴったり合った自然な音声を作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
満足したら、完成したビデオをさまざまな形式と解像度で簡単にエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、YouTubeから教室のプレゼンテーションまで、さまざまなプラットフォームで視聴者にリーチできるように最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで生物学の洞察を共有

生物システムに関する短く魅力的なビデオを迅速に作成し、ソーシャルプラットフォームで幅広い視聴者を引き付けます。

よくある質問

HeyGenは教育者と学生が生物システムビデオを作成するのをどのように支援しますか？

HeyGenは直感的なAI生物学ビデオジェネレーターとして機能し、教育者と学生が簡単に生物学ビデオを作成できるようにします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と広範なメディアライブラリを活用して、魅力的な教育コンテンツを制作します。

HeyGenは生物学ビデオ作成にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと強力なボイスオーバー生成を含む高度なAI生物学ビデオジェネレーター機能を提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、生物システムビデオスクリプトを直接魅力的なビデオに変換できます。

YouTubeなどのさまざまなプラットフォーム向けに生物学ビデオをカスタマイズしてエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的な編集ツール、字幕/キャプション、アスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、YouTubeなどのプラットフォームに完全に適した生物学ビデオを作成できます。これにより、幅広いアクセスと視聴者のリーチが可能になります。

HeyGenは初心者にとって使いやすい生物学ビデオメーカーですか？

はい、HeyGenはビデオ制作に不慣れな方でもアクセスしやすい生物学ビデオメーカーとして設計されています。カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なインターフェースにより、迅速かつプロフェッショナルに生物学ビデオを作成することが簡単です。