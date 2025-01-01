バイリンガルトレーニングビデオメーカー: 多言語コースを作成
グローバルチーム向けに多言語トレーニングビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、コンテンツを簡単に翻訳・ローカライズ。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際キャンペーンのための多言語ビデオコンテンツを簡単に生成する方法を強調する、グローバルなマーケティングチームとコンテンツクリエイターを対象とした90秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、さまざまなシーンがスムーズに移行する様子を示します。オーディオは3つの異なる言語での明確なナレーションを特徴とし、シームレスな言語適応を示します。
HR担当者と教育者向けに、さまざまな学習者とLMS統合のためのアクセシブルなトレーニングビデオメーカーコンテンツを作成する方法を強調する2分間のコンプライアンスモジュールを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で構造化されており、情報を簡単に消化できる形式で提示します。特に、複数の言語で正確な字幕/キャプションを備え、聴覚障害者や無音環境で視聴する人々の理解を確保し、包括的なアクセシビリティを強調します。
小規模ビジネスオーナーとマーケティングジェネラリストを対象とした45秒のB2B説明ビデオを想像し、AIビデオプラットフォームを使用して高品質のコンテンツを迅速に制作する方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、事前にデザインされたテンプレートとシーンを迅速にカスタマイズする方法を示します。オーディオはアップビートで自信に満ちたナレーションを特徴とし、マーケティング資料のための効率的なソリューションを活用することで達成される大幅な時間とコストの節約を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームを通じて、テキストをビデオに簡単に変換し、トレーニングビデオの作成を効率化します。強力なAIボイスとリアルなAIアバターを活用してコンテンツを伝え、生産時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenは技術的に正確な多言語トレーニングビデオをグローバルな視聴者向けに制作できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なバイリンガルトレーニングビデオメーカーとして機能し、強力な多言語サポートとビデオ翻訳機能を提供します。正確な字幕を自動生成し、教育ビデオが多様な視聴者に効果的に届くようにします。
HeyGenは企業向けトレーニングビデオ制作にどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenはメッセージを効果的に伝える高度なAIアバターを提供し、企業向けトレーニングビデオを強化します。さらに、AIスクリプトジェネレーターが魅力的なコンテンツを作成し、テンプレートとシーンが迅速なカスタマイズと一貫したブランディングを可能にします。
HeyGenのAIビデオプラットフォームは学習管理システム（LMS）との効果的な統合にどのように利用できますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは高品質な教育ビデオを制作し、さまざまな学習管理システム（LMS）と簡単に互換性を持たせてエクスポートできます。これにより、コンテンツのシームレスな配信が可能になり、企業のトレーニングビデオ資産が既存の組織インフラ内でアクセス可能になります。