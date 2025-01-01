バイリンガルトレーニングジェネレーター：グローバルコースを迅速に作成
スクリプトからテキストビデオを使用して、プロフェッショナルなビデオに変換することで、多言語トレーニングモジュールや魅力的なオンラインコースを迅速に構築します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやeラーニング開発者向けに、HeyGenがインタラクティブな学習活動を含む多言語トレーニングモジュールをどのように生成するかを示す90秒の指導ビデオを開発してください。洗練された現代的なビジュアル美学を採用し、微妙なアニメーションと画面上のグラフィックを統合し、複数の言語でのプロフェッショナルなボイスオーバー生成を補完して、グローバルなリーチを強調します。このビデオは、文化的に関連性のある教育コンテンツをシームレスに作成する方法を伝えるべきです。
学生や自学者向けに、HeyGenがどのようにしてゲーミフィケーションされたコースや個別学習教材を作成するかを紹介する45秒の明るいビデオをデザインしてください。ビジュアルと音声スタイルは活気に満ち、エネルギッシュで楽しいものであり、カラフルなグラフィックと陽気なバックグラウンドミュージックを取り入れて注意を引きます。生き生きとしたAIアバターを利用して、個別レッスンの例を視聴者に案内し、学習を楽しいゲームのように感じさせます。
グローバルに展開する企業や教育機関を対象に、HeyGenのオンラインコース用バイリンガルトレーニングジェネレーターとしての能力を示す1分30秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの明確なデータビジュアライゼーションと関連するストックメディアを特徴とします。音声トラックは権威あるがアクセスしやすいトーンを維持し、正確な字幕/キャプションを主要言語と副言語の両方でサポートし、プラットフォームが多様な言語ニーズに対応できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIコースクリエーターでダイナミックなビデオコンテンツを探求する。
HeyGenのAIコースクリエーターは、リアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバー生成を使用して、スクリプトからテキストビデオに変換することでプロセスを効率化します。これにより、迅速なコース作成と学習者を魅了するAI駆動のビデオレッスンの開発が可能になります。
HeyGenは多様な学習者向けに多言語トレーニングモジュールを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多言語トレーニングモジュールの生成に優れており、理想的なバイリンガルトレーニングジェネレーターです。コンテンツを簡単に作成し、複数の言語でダイナミックなボイスオーバーを生成し、バイリンガル字幕を追加することで、多様な学習体験のためにグローバルなコースリーチを確保します。
HeyGenは個別化されたインタラクティブな学習活動のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、魅力的でインタラクティブな学習活動を開発するためのクリエイティブエンジンを提供します。完全にカスタマイズ可能なコンテンツとAIアバターを使用して、教育者はゲーミフィケーションされたコースやインタラクティブな言語レッスンを含む個別学習教材を作成し、意味のあるエンゲージメントを生み出すことができます。
HeyGenは言語教師が授業計画や教材を効率的に開発するのをどのように支援しますか？
HeyGenは言語教師向けに強力なAIツールを提供し、授業計画やカスタム教材の生成を支援します。そのプラットフォームは、プロンプトネイティブなビデオ作成とスクリプトからのテキストビデオを可能にし、コンテンツ開発にかかる時間を大幅に削減し、よりインタラクティブな言語レッスンを可能にします。