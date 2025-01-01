BigQueryトレーニングビデオジェネレーター：AIビデオを迅速に作成
複雑なBigQueryトレーニングをスクリプトからのテキストをビデオに変換することで、明確で魅力的なビデオに変え、迅速なコンテンツ展開を可能にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
BigQueryの高度な機能を活用したいMLエンジニア向けの90秒のチュートリアルを作成してください。このビデオは、モダンでコードに焦点を当てたビジュアルスタイルを採用し、明るく正確なボイスオーバーで、AI.GENERATE_EMBEDDING関数を使用してビデオ埋め込みを生成する方法を示します。HeyGenのボイスオーバー生成が複雑な技術的ステップを明確に説明し、コードスニペットが説明される際に自動字幕/キャプションが補完される様子を強調してください。
AIワークロードのための安全なBigQueryセットアップに焦点を当てたクラウドアーキテクト向けの2分間の包括的なガイドを開発してください。ビジュアルスタイルは詳細で権威あるものであり、落ち着いた安定したナレーションを採用します。このビデオは、オブジェクトテーブルとリモートモデルの設定における重要なステップを示し、必要なBigQuery接続と適切なIAMロールを強調し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなトランジションとアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、プラットフォーム全体で最適な視聴を実現します。
新しいBigQuery MLアプリケーションを探求したいデータサイエンティストを対象とした45秒のダイナミックなデモを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でテンポが速く、SQLエディタ内のmultimodalembedding@001モデルの力を説明する熱意ある声を特徴としています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが意味検索アプリケーションの視覚的な例を強化する方法を示し、AIアバターが結果を迅速に紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なAIトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を使用して魅力的なコンテンツに変えることで、プロフェッショナルなトレーニングビデオの制作を簡素化します。これにより、ユーザーは効果的なAIビデオ生成を迅速に行うことができ、従来のビデオ制作に関連する時間とリソースを削減します。
HeyGenはBigQueryのようなプラットフォーム向けの技術トレーニングコンテンツの生成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、BigQueryのような複雑なプラットフォームを含む技術的な主題のための明確で簡潔なトレーニングコンテンツを制作するための理想的なAIビデオ生成プラットフォームです。その機能により、技術的な概念が視覚的に魅力的なトレーニングビデオを通じて効果的に伝えられ、高度なビデオ制作スキルを必要としません。
HeyGenを使用してプロフェッショナルなブランディングのためにAI生成ビデオをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがカスタムロゴやブランドカラーをAI生成ビデオに適用できるようにします。さまざまなテンプレートとシーン、強力なメディアライブラリへのアクセスを通じて、HeyGenはすべてのAIビデオ生成プロジェクトがプロフェッショナルなブランドガイドラインに完全に一致することを保証します。
HeyGenは多様なニーズに対するビデオコンテンツ作成の迅速なスケーリングをサポートできますか？
はい、HeyGenは効率的で大規模なAIビデオ生成のために設計されており、組織がさまざまなビデオコンテンツを迅速に制作できるようにします。高度なボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの機能により、さまざまなコミュニケーション要件に対する高いアクセシビリティと適応性が確保されます。