入札提案説明ビデオメーカー：契約を迅速に確保

豊富なテンプレートとシーンを活用して、価値を示し、取引を成立させる魅力的な説明ビデオを迅速に組み立てましょう。

小規模ビジネスオーナーや営業プロフェッショナルをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGen内のプロフェッショナルな「説明ビデオテンプレート」を使用して、説得力のある「入札提案説明ビデオメーカー」を迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、エネルギッシュなトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックで、HeyGenの多様なテンプレートとシーンの使いやすさを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品マーケターやeコマース起業家向けに、AIビデオ作成を使用して高品質な「製品ビデオ」を簡単に生成する方法を示す30秒の魅力的なスポットを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで活気に満ち、AIアバターが主要な製品の利点を明確で魅力的なAIボイスで紹介します。
サンプルプロンプト2
コンサルタントやプロジェクトマネージャーを対象にした60秒の情報ビデオを制作し、HeyGenの機能を使用して、書かれた「入札提案」を洗練された「説明ビデオ」に変える方法を紹介します。ビジュアルスタイルは権威的でプロフェッショナル、洗練されたグラフィックスとプロフェッショナルなボイスオーバーを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能の効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、AI生成コンテンツと「AIボイスオーバージェネレーター」を使用して「ソーシャルメディア」の存在感を高める方法を説明するトレンディな40秒のビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、モダンなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの高度なボイスオーバー生成の力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

入札提案説明ビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、クライアントを魅了し、次の大きなプロジェクトを確保する魅力的なビデオ提案を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートから作成
入札提案に合わせた「説明ビデオテンプレート」を選択するか、白紙のキャンバスから始めます。「テンプレートとシーン」機能は、プロジェクトに迅速でプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
ナラティブを追加
提案スクリプトを魅力的な音声に変換します。「AIボイスオーバージェネレーター」を利用して、視覚コンテンツに完璧にマッチする自然でプロフェッショナルなナレーションを作成します。
3
Step 3
AIビジュアルでカスタマイズ
魅力的なビジュアルでビデオをパーソナライズします。「AIアバター」を選んで重要なポイントを提示し、メッセージをインパクトとプロフェッショナリズムを持って届けます。
4
Step 4
仕上げとエクスポート
最大のリーチと効果を得るためにビデオを仕上げます。ブランドコントロールを適用し、「音楽を追加」し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、あらゆるプラットフォームに対応する「マーケティングビデオ」を準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある説明コンテンツを作成

.

インスピレーションを与え、説得力のある説明ビデオを開発し、オーディエンスを魅了し、価値を明確に伝え、有利な入札結果を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenは説明ビデオのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？

HeyGenは豊富なクリエイティブツールを使用して、魅力的な説明ビデオを作成する力を与えます。アニメーションを簡単に組み込んだり、無料のストックビデオを利用したり、音楽を追加してビジョンを実現することができ、HeyGenは理想的な説明ビデオメーカーです。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIビデオ作成技術を活用して、ワークフローを効率化します。HeyGenを使用すると、AIアバターやAIボイスオーバージェネレーターを使用して、テキストをプロフェッショナル品質のビデオコンテンツに迅速かつ効果的に変換できます。

HeyGenにはカスタマイズ可能な説明ビデオテンプレートがありますか？

はい、HeyGenは完全にカスタマイズ可能な説明ビデオテンプレートの多様なセレクションを提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、シーンを簡単に変更し、ブランドを追加し、広範なビデオ編集スキルを必要とせずにユニークなマーケティングビデオを作成できます。

HeyGenはプロフェッショナルな入札提案説明ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは説得力のある提案を作成するために設計された強力な入札提案説明ビデオメーカーです。専門の説明ビデオ提案テンプレートとAI機能を活用して、価値を明確に伝える高インパクトな入札提案ビデオを制作できます。