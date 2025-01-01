自転車学習ビデオメーカー：魅力的なハウツーガイドを作成

自然な音声生成で教育的なビデオコンテンツを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カジュアルなサイクリストや日常の通勤者を対象に、パンクした自転車のタイヤを迅速に修理する方法を説明する60秒のダイナミックなチュートリアルビデオを開発してください。明確なステップバイステップのビジュアルと、HeyGenの字幕/キャプションを使用したアップビートな背景音楽を組み合わせ、すべての指示が簡単に理解できるようにし、一般的な問題を簡単に解決できるようにします。
サンプルプロンプト2
サイクリング愛好家や冒険を求める人々を引き付けるために、絵のように美しい地元の自転車道を紹介する30秒のインスパイアリングなソーシャルメディアビデオを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質な映像を使用し、シネマティックな音楽と冒険心をくすぐるトーンを組み合わせて、旅行欲を喚起し、探検を促します。
サンプルプロンプト3
サイクリストがユニークなライドを求めたり、製品を宣伝する企業に最適な、さまざまなギアやアクセサリーで自転車をカスタマイズする創造的な方法を示す50秒のスリークなビデオをデザインしてください。現代的なビジュアルスタイルで異なるアイテムを紹介し、HeyGenを使用したAIアバターがプロフェッショナルで魅力的な解説を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自転車学習ビデオメーカーの使い方

あなたの知識を魅力的でプロフェッショナルな自転車学習ビデオに変換し、明確に教育し、視聴者をインスパイアしましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを入力することから始めましょう。私たちのプラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換機能を利用して、あなたの書いた言葉をダイナミックなビデオナラティブにシームレスに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
説得力のあるビジュアルでメッセージを強化しましょう。豊富なテンプレートとシーンのライブラリから選び、複雑な自転車技術や安全ガイドラインを示し、コンテンツを情報豊かで視覚的に魅力的にします。
3
Step 3
AI音声を追加
リアルなナレーションで指示を生き生きとさせましょう。音声生成機能を活用して、視聴者を効果的に各学習ポイントに導く明瞭で自然な音声を追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
教育の傑作を完成させ、視聴者に届ける準備をしましょう。アスペクト比の調整とエクスポートを利用して、MP4などのさまざまな形式でビデオをダウンロードし、自転車学習コンテンツを共有する任意のプラットフォームに適した形式にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア学習クリップの制作

魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に生成し、クイックな自転車のヒントや魅力的な指導コンテンツを共有するのに最適です。

よくある質問

HeyGenは私のクリエイティブなビデオプロジェクトをどのように強化できますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、豊富なカスタマイズ可能なビデオテンプレートのライブラリを備えています。これらのテンプレートを簡単にドラッグ＆ドロップして、魅力的なソーシャルメディアビデオ、プロモーションビデオ、または指導コンテンツを効率的に制作できます。

AIアバターと自然な音声をビデオに使用できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを統合し、テキストから自然な音声を生成して、俳優や録音機材を必要とせずに魅力的なチュートリアルビデオや教育コンテンツを制作できます。

HeyGenは高品質な指導ビデオやハウツービデオの制作に適していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな指導コンテンツを作成するための理想的なAIビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、YouTubeや他のプラットフォームで共有するのに最適な包括的なハウツービデオや教育ビデオを作成するためのツールを提供します。

HeyGenはすべてのスキルレベルにとって使いやすいビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なプラットフォームとAI編集機能でビデオ作成プロセスを簡素化します。広範なメディアライブラリを使用してビデオを簡単にカスタマイズし、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することで、プロフェッショナルなビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。