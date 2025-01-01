自転車学習ビデオメーカー：魅力的なハウツーガイドを作成
自然な音声生成で教育的なビデオコンテンツを簡単に作成しましょう。
カジュアルなサイクリストや日常の通勤者を対象に、パンクした自転車のタイヤを迅速に修理する方法を説明する60秒のダイナミックなチュートリアルビデオを開発してください。明確なステップバイステップのビジュアルと、HeyGenの字幕/キャプションを使用したアップビートな背景音楽を組み合わせ、すべての指示が簡単に理解できるようにし、一般的な問題を簡単に解決できるようにします。
サイクリング愛好家や冒険を求める人々を引き付けるために、絵のように美しい地元の自転車道を紹介する30秒のインスパイアリングなソーシャルメディアビデオを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質な映像を使用し、シネマティックな音楽と冒険心をくすぐるトーンを組み合わせて、旅行欲を喚起し、探検を促します。
サイクリストがユニークなライドを求めたり、製品を宣伝する企業に最適な、さまざまなギアやアクセサリーで自転車をカスタマイズする創造的な方法を示す50秒のスリークなビデオをデザインしてください。現代的なビジュアルスタイルで異なるアイテムを紹介し、HeyGenを使用したAIアバターがプロフェッショナルで魅力的な解説を提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
