偏見トレーニングビデオメーカー：数分でインパクトを作成
AIアバターとパーソナライズされた多様性と包括性のコンテンツで、影響力のある偏見削減トレーニングビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マネージャーやチームリーダーを対象とした90秒のシナリオベースのビデオを開発し、先進的な偏見削減トレーニングを行います。このビデオは、偏見が生じる可能性のある一般的な職場の状況を視覚的に描写し、HeyGenのリアルなAIアバターを使用して異なる役割を演じ、没入感のある親しみやすい学習体験を提供します。音声は明確で簡潔にし、アバター間の対話に焦点を当てて重要なポイントを示します。
HRプロフェッショナルやトレーニング開発者を対象とした45秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインし、パーソナライズされた多様性と包括性ビデオの制作の容易さを紹介します。視覚スタイルはテンポが速く、さまざまなプロフェッショナルなHeyGenテンプレートとシーンの間を素早く切り替え、直感的な作成プロセスを強調します。音声は活気に満ちたエネルギッシュなもので、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、書かれたコンテンツを魅力的な視覚トレーニングモジュールに迅速に変える方法を示します。
すべての従業員を対象とした2分間の考えさせられるビデオを制作し、継続的な職場の偏見防止トレーニングイニシアチブの一環として提供します。視覚的なプレゼンテーションはインタビュー形式を採用し、多様なAIアバターが偏見に関連する異なる視点や経験を提供し、共感と理解を促進します。特に、HeyGenの字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを向上させ、包括的な職場環境の重要性を強調する反映的で情報豊富な音声体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちの多様性と包括性トレーニングを強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、影響力のある多様性と包括性トレーニングビデオを作成する力を組織に提供します。この効率的なアプローチは、従業員向けの魅力的で効果的なトレーニングコンテンツの開発を支援します。
AIアバターはパーソナライズされた偏見削減トレーニングビデオの作成においてどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、偏見削減トレーニングを含むパーソナライズされた多様性と包括性のビデオを提供する上で重要です。彼らはリアルな表情と多様な表現でスクリプトを生き生きとさせ、職場でのトレーニングをより親しみやすく効果的にします。
HeyGenは偏見防止トレーニングビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは偏見防止トレーニングビデオの作成を迅速に開始するために特別に設計されたプロフェッショナルなテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用することで、高品質な従業員トレーニングビデオを迅速に制作し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenは従業員トレーニングビデオのAIナレーションを生成できますか？
もちろんです。HeyGenはすべてのトレーニングビデオに対してスクリプトから直接高品質なAIナレーションを生成することに優れています。このテキストからビデオへの機能により、明確で一貫したナレーションが保証され、特定の従業員トレーニングのニーズに合わせたさまざまな声を提供します。