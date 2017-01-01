新入社員のための90秒のプロフェッショナルなBIトレーニングビデオを作成し、従業員オンボーディングにおけるビジネスインテリジェンスツールの基礎的な側面に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、明確な画面録画とバーチャルプレゼンターを組み合わせ、音声は簡潔で権威あるものにします。HeyGenのAIアバターを活用して一貫性のある魅力的な画面ガイドを提供し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して効率的にコンテンツを作成します。

ビデオを生成