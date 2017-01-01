BIトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なL&Dコンテンツを作成
BIトレーニングビデオの作成を効率化。どんなスクリプトもプロフェッショナルで魅力的なAI駆動のビデオに簡単に変換できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバー向けに、BIダッシュボードの高度な分析機能を説明する2分間の技術トレーニングビデオチュートリアルを想像してください。ビジュアルと音声のスタイルは詳細でステップバイステップのものであり、正確な画面キャプチャと落ち着いた説明的なナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫した音声を提供し、字幕/キャプションを使用して理解を深めます。
クライアントプレゼンテーションに関連する新しいBIレポート機能を強調する60秒のダイナミックなAI駆動のセールストレーニングビデオを開発します。ビジュアルスタイルはテンポが速く魅力的で、アニメーション化されたグラフィックと重要なデータポイントを組み合わせ、エネルギッシュでモチベーションを高めるボイスオーバーで補完します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートから豊富なビジュアルを取り入れます。
顧客成功のための45秒の簡潔なAIビデオジェネレーターガイドを想像し、ユーザーが自分のパーソナライズされたBIレポートを効果的に解釈する方法を教えます。ビジュアルスタイルはユーザーフレンドリーで親しみやすく、明るいインターフェースショットとシンプルで明確な画面上の指示を利用し、親しみやすく励みになる音声トーンを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでのリーチと適応性を最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてプロフェッショナルなコンテンツを作成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを利用して、テキストスクリプトを魅力的でプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換します。ユーザーはスクリプトを入力し、リアルなAIアバターの中から選択するだけで、プラットフォームが音声とビジュアルを同期して生成します。
HeyGenで生成されたビデオにAIアバターをカスタマイズし、ブランディングを統合することはできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な編集ツールとブランディングコントロールを提供しており、AIアバターをカスタマイズし、ロゴやカラースキームなどの特定のブランド要素を統合できます。これにより、AI駆動のビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはトレーニングビデオ作成のためにどのような言語機能を提供していますか？
HeyGenはAIボイスオーバーとAIキャプションジェネレーターを備えており、140以上の言語をサポートしています。この強力な機能により、ユーザーは多様なグローバルオーディエンスに向けてアクセス可能で情報豊かなトレーニングビデオを作成し、コンテンツのリーチを拡大できます。
HeyGenはマルチプラットフォーム配信のためのさまざまなビデオエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAI生成ビデオコンテンツをMP4などの標準フォーマットでダウンロードできるようにし、マルチプラットフォーム配信を簡単にします。これにより、ビデオチュートリアルやマーケティング資料をさまざまなチャネルでシームレスに共有できます。