魅力的な説明のためのメリット概要動画ジェネレーター
複雑な機能を明確にし、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオで観客を魅了するプロフェッショナルなメリット概要動画を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい製品ユーザーを対象にした、複雑な機能を簡単にするための45秒の製品説明動画を作成します。動画にはプロフェッショナルで親しみやすいAIアバターが各メリットを安心感のあるボイスオーバーで説明します。ビジュアルはクリーンでわかりやすく、学習プロセスをシームレスにします。
小規模ビジネスオーナーが自社の提供を紹介するのに最適な、ソーシャルメディアコンテンツ用のダイナミックな60秒の製品動画を制作します。この動画は視覚的に魅力的でトレンディであり、キャッチーなバックグラウンドミュージックとメディアライブラリからの豊富なストックサポートを組み込みます。すべての重要なメッセージが最大限のリーチを得るために目立つ字幕/キャプションで強調されていることを確認してください。
HR部門が新入社員向けコンテンツを作成するのに適した、プロフェッショナルな45秒の概要動画を開発します。動画のスタイルはクリーンでコーポレートなもので、控えめなバックグラウンドミュージックを使用して、真剣でありながら歓迎するトーンを維持します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫した外観と感触を確保し、最終的なエクスポートではさまざまな内部プラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えた魅力的な動画に変換します。このAI動画ジェネレーターは、動画作成プロセス全体を効率化し、ユーザーが簡単に魅力的な動画を制作できるようにします。
HeyGenのツールを使用して製品動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、製品動画を高度にカスタマイズする力を提供します。豊富な製品動画テンプレート、ブランディングコントロール、広範なカスタマイズオプションを使用して、ブランドの外観と感触を取り入れ、ストック映像や豊かなグラフィックを活用してインパクトのある動画を作成できます。
HeyGenは効率的な動画編集のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、効率的な動画作成のための強力な機能を提供しています。シームレスなスクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換と高品質なAIボイスオーバー生成を含みます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、字幕/キャプションの簡単な統合と包括的なメディアライブラリへのアクセスが可能になり、ワークフローを効率化します。
HeyGenは多様な動画コンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なコンテンツ作成のために設計された多用途なAI動画ジェネレーターです。説明動画からダイナミックなソーシャルメディアコンテンツまで、魅力的なAIアバターと柔軟なテンプレートを活用して、さまざまなプラットフォームで視聴者に響く高品質な動画を制作できます。