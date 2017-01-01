オンボーディングビデオメーカーの利点：従業員の歓迎を効率化
新入社員のトレーニングを効率化し、エンゲージメントを高めましょう。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモート従業員を持つ企業をターゲットにした、60秒のダイナミックなビデオを制作し、魅力的なオンボーディングビデオが企業文化に与える影響を示してください。ビジュアルの美学はモダンで活気に満ちたもので、多様なAIアバターがさまざまな仮想環境で交流する様子を描き、アップビートでプロフェッショナルなナレーションを組み合わせてください。HeyGenのAIアバターが、個別のウェルカムビデオを提供するためのスケーラブルなソリューションをどのように提供し、新入社員が場所に関係なくつながりを感じることを保証するかを紹介してください。
中小企業を対象に、従業員のオンボーディングにおけるコスト削減に焦点を当てた30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルで理解しやすいもので、迅速なビデオ作成を示す画面録画を使用し、明確で情報豊富な声をバックにしてください。すべてのオンボーディングビデオにHeyGenの字幕/キャプションを使用する利点を示し、アクセシビリティと理解を確保し、繰り返しのトレーニング努力と関連コストを削減するのに役立ちます。
従業員のオンボーディング体験を向上させようとするあらゆる組織向けに、75秒のインスパイアリングなビデオをデザインしてください。ビジュアル的には、成功した新入社員の旅や会社のマイルストーンのスニペットを紹介し、温かく歓迎する雰囲気を醸し出し、熱意に満ちたプロフェッショナルな声を添えてください。HeyGenの事前に用意されたテンプレートとシーンを活用することで、視覚的に魅力的で一貫性のある従業員エンゲージメントコンテンツを迅速に作成し、より良い定着を促進する方法を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
従業員のオンボーディングビデオにHeyGenを使用する主な利点は何ですか？
HeyGenは、HRチームが魅力的で一貫性のあるスケーラブルなビデオを迅速に作成できるようにすることで、従業員のオンボーディングを変革します。これにより、オンボーディング時間が大幅に短縮され、従業員のエンゲージメントと定着率が向上する可能性があります。
HeyGenのAIビデオ作成は、オンボーディングコンテンツの制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、そして自動ボイスオーバー生成などの高度なAI機能を活用しています。これにより、ビデオ作成プロセス全体が効率化され、高品質なオンボーディングビデオを効率的に制作できます。
HeyGenは、私たちの会社の独自のブランドと文化を反映したオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは、会社のロゴ、色、特定のメッセージを使用してオンボーディングビデオをカスタマイズするための強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、ビデオコンテンツが会社の独自の文化を完璧に反映し、ブランド認知を強化します。
HeyGenは、リモート従業員向けの魅力的なトレーニングビデオを作成するための効果的なソリューションですか？
もちろんです。HeyGenは、リモート従業員や柔軟な学習ニーズに対応する魅力的なトレーニングビデオを作成するのに最適です。そのスケーラブルなプラットフォームは、一貫したメッセージングと高品質なコンテンツ配信を保証し、場所に関係なく従業員のエンゲージメントを向上させます。