HRチーム向けに、効果的なオンボーディングビデオメーカーがプロセスを簡素化する方法を強調した、45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ワークフローの効率を示すイラストアニメーションを使用し、親しみやすく励みになる音声トーンを添えてください。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成が外部の声優を必要とせずに高品質で魅力的なビデオを制作する力をHRに与え、初日から従業員のエンゲージメントを大幅に向上させることを強調するべきです。

ビデオを生成