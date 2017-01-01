エンゲージメントを解き放つ: あなたのベネフィット説明動画メーカー

スクリプトからのテキスト-to-ビデオでコンバージョンを向上させ、複雑な情報を簡単にします。

小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の説明動画を作成し、私たちの「ベネフィット説明動画メーカー」がどのように複雑な情報を簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンなアニメーションを使用し、アップビートでプロフェッショナルなAIボイスオーバーを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効果的に活用します。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーやソーシャルメディア戦略家向けに作成された60秒のアニメーション説明動画を想像してください。彼らのキャンペーンがどのようにして強力なマーケティング戦略の一部としてエンゲージメントを向上させることができるかを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでテンポが速く、多様なAIアバターとインスパイアリングな背景音楽を特徴とし、HeyGenのAIアバター機能を活用します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーと営業チームを対象にした30秒の簡潔な動画を開発し、新製品のローンチでコンバージョン率を向上させる方法を説明します。この動画は洗練されて直接的なビジュアルスタイルが必要で、画面上のテキストで主要な利点を強調し、HeyGenのボイスオーバー生成による自信に満ちたAIボイスオーバーを使用します。
サンプルプロンプト3
スタートアップの創業者やブランド開発者向けに、デジタルストーリーテリングを通じてブランド認知を向上させる方法を示す45秒の魅力的な作品をデザインします。ビジュアルスタイルはクリエイティブで豊かで、さまざまなテンプレートとシーンを利用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して最大の効果を得るためにフレンドリーなAIボイスオーバーを伴います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ベネフィット説明動画メーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIプラットフォームで、複雑な概念を魅力的で共有可能な動画に素早く変換し、価値を明確にし、注目を集めましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ベネフィット説明スクリプトを作成または貼り付けます。HeyGenのテキスト-to-ビデオ技術が、あなたのテキストを瞬時に音声に変換し、複雑な情報をオーディエンスに簡素化します。
2
Step 2
AIアバターを選択
説明の顔となる多様なAIアバターから選択します。ブランドのトーンに完璧にマッチするように、外見や声をカスタマイズして、魅力的なアニメーション説明動画を作成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアル、背景音楽、モーショングラフィックスで動画を強化します。テンプレートとシーンを利用し、カスタムブランディングコントロールを適用して、プロフェッショナルで一貫性のあるデジタルストーリーテリング体験を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ベネフィット説明動画が完成したら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質な動画をプラットフォーム全体で共有し、メッセージのエンゲージメントと明確さを向上させましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングとオンボーディング

AIを活用して、複雑な手順や製品の利点を説明する明確で魅力的な動画を作成し、学習成果を向上させます。

よくある質問

HeyGenのAI動画はどのようにして私のマーケティング戦略を強化できますか？

HeyGenは、魅力的なAI動画やベネフィット説明動画を作成することで、エンゲージメントを向上させ、コンバージョン率を大幅に向上させることができます。私たちのプラットフォームはデジタルストーリーテリングを簡素化し、現代のマーケティング戦略に欠かせないツールとなっています。

HeyGenはどのようにして効果的な説明動画メーカーとなるのですか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用することで、効果的な説明動画メーカーとして際立っています。これにより、従来のビデオ制作スキルを必要とせずに、複雑な情報をプロフェッショナルなアニメーション説明動画に簡単に変換できます。

HeyGenでアニメーション説明動画を作成するのはユーザーフレンドリーですか？

はい、HeyGenでアニメーション説明動画を作成するのは非常にユーザーフレンドリーです。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富な説明動画テンプレートのライブラリのおかげで、ブランド認知を高める高品質なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはトレーニング動画やソーシャルメディアコンテンツの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenはトレーニング動画や魅力的なソーシャルメディアコンテンツに最適な多用途なAI動画メーカーです。ボイスオーバー生成やアスペクト比のリサイズなどの機能により、さまざまなプラットフォームやオーディエンスにメッセージを簡単に適応させることができます。