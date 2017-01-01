ベネフィット説明ビデオジェネレーターを活用する

リアルなAIアバターを使用したダイナミックな説明ビデオでブランド認知度を高め、観客を魅了しましょう。

マーケティング専門家をターゲットにした45秒のエネルギッシュなビデオを作成し、HeyGenのようなベネフィット説明ビデオジェネレーターを使用することでブランド認知度が向上することを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミックにし、クイックカットとアップビートなプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。既存のスクリプトから直接魅力的なコンテンツを生成する簡単さを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースビジネスを対象とした60秒の洗練された説明ビデオを制作し、効果的な説明ビデオがどのようにして直接的にコンバージョン率の向上に貢献するかを示します。クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、スムーズなトランジションと権威あるが親しみやすい声を使用します。HeyGenのAIアバターを使用したパーソナライズされたプレゼンテーションの力を示してください。
サンプルプロンプト2
顧客教育と社内トレーニングのための30秒の簡潔な指導ビデオを開発し、HeyGenがどのようにして複雑な情報を簡素化するかを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で落ち着いており、情報を説明するためにアニメーショングラフィックスを使用します。アクセシビリティと理解を向上させるために自動生成された字幕/キャプションの利点を示してください。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けの45秒の活気あるソーシャルメディアコンテンツをデザインし、効果的なストーリーテリングにおける説明ビデオの役割を強調します。カラフルなアニメーションとキャッチーなバックグラウンドトラックを組み合わせた視覚的に豊かで魅力的なスタイルを採用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにしてクリエイティブなビデオプロジェクトを迅速に開始できるかを紹介してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

説明ビデオジェネレーターの仕組み

複雑な概念を簡素化し、注意を引きつけ、マーケティング戦略を容易に強化する魅力的なアニメーション説明ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成する
スクリプトを書いたり貼り付けたりすることから始めます。スクリプトからのテキスト機能は、あなたの言葉を基盤となる物語に変え、迅速なコンテンツ作成のためのベネフィット説明ビデオジェネレーターの核心的なユーティリティを示します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択する
プロフェッショナルなAIアバターを統合してメッセージを視覚的に表現します。この重要な機能は、多様なビデオテンプレートと組み合わせることで、ターゲットオーディエンスに共鳴する魅力的なアニメーション説明ビデオの作成を可能にします。
3
Step 3
ビデオを強化し、洗練させる
ブランド要素を追加し、アクセシビリティと検索エンジンの可視性を高めるために自動字幕/キャプションを生成します。これらの強化は、ブランド認知度と視聴者のエンゲージメントを高めるために重要です。
4
Step 4
エクスポートして広く共有する
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された説明ビデオを作成します。高品質なコンテンツをソーシャルメディアチャンネル全体に配信し、オーディエンスに効果的にリーチし、コンバージョン率の向上を達成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリーで利点を紹介

.

顧客の声をダイナミックなAIビデオに変換し、製品が実際のユーザーに提供する具体的な利点と価値を鮮やかに示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストを魅力的なコンテンツに変換することで、説明ビデオの制作を革新します。AIアバターと自動ナレーションを活用してプロセスを簡素化し、すべてのマーケティング専門家に高品質なビデオ作成を可能にします。

HeyGenのAI説明ビデオは企業にどのような利益をもたらしますか？

HeyGenのAI説明ビデオジェネレーターは、企業がブランド認知度の向上とコンバージョン率の改善を達成するのを助けます。これらの視覚的に魅力的なビデオは、包括的なマーケティング戦略や顧客教育に最適です。

HeyGenはコンテンツのSEOとリーチを改善するのに役立ちますか？

はい、HeyGenで作成された説明ビデオは、サイトでのエンゲージメントと滞在時間を増やすことでSEOを大幅に向上させることができます。字幕/キャプションのような機能もコンテンツをよりアクセスしやすく、発見しやすくし、検索エンジンランキングの向上に貢献します。

HeyGenでアニメーション説明ビデオをどれくらい早く生成できますか？

HeyGenは、直感的なプラットフォームと多様なビデオテンプレートを通じて、アニメーション説明ビデオの迅速な作成を可能にします。数分でソーシャルメディアチャンネルやさまざまなマーケティングニーズに適した魅力的なストーリーテリングコンテンツを簡単に作成できます。