福利厚生登録ジェネレーター：従業員のオンボーディングを簡素化

直感的なフォームと魅力的な説明を利用して、複雑なプラン選択を簡素化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRテックスペシャリストとITディレクターを対象に、モダンでテクノロジーに精通したビジュアル美学と落ち着いた権威ある声で、90秒の説明ビデオを開発します。このビデオは、シームレスな統合と効率的なデータエクスポート機能を通じて、AIによる福利厚生登録の力を紹介し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して複雑な技術的ワークフローを説明します。
サンプルプロンプト2
福利厚生コンサルタントとファイナンシャルアドバイザー向けに、メディアライブラリからの詳細なチャート駆動のビジュアルと専門的で安心感のある声を使用して、1分30秒の分析ビデオを制作します。洗練されたプラン比較ツールと従業員控除計算機を示し、これらの機能が情報に基づいた意思決定を支援するための重要な分析と洞察をどのように提供するかを強調し、HeyGenの音声生成を使用して複雑な財務詳細を明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
HRオペレーションマネージャーとコンプライアンスオフィサー向けに、明確な画面録画とプロフェッショナルで指導的な声を特徴とする2分間のチュートリアルスタイルのビデオを設計します。このビデオは、条件付きロジック、電子署名ウィジェット、自動通知などの高度な機能を示すことで、福利厚生登録プロセスを最適化する方法を掘り下げ、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してステップバイステップのガイダンスを提供します。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

福利厚生登録ジェネレーターの使い方

AI駆動の福利厚生登録フォームを簡単に作成および管理し、HR管理を効率化し、従業員に明確で個別化されたプラン選択を提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択
事前に用意された福利厚生テンプレートのライブラリから選ぶか、直感的なドラッグ＆ドロップフォームビルダーを使用して、理想的な福利厚生登録フォームをデザインします。
2
Step 2
プラン詳細をカスタマイズ
特定のプランオプションを簡単に入力し、従業員控除計算機を統合し、条件付きロジックを適用して、各従業員に合わせた登録体験を提供します。
3
Step 3
統合とレビュー
既存のHRシステムとのシームレスな統合を活用してデータ同期を行います。フォーム全体をレビューし、すべての適格性ルールとカスタムブランディング要素が正確に適用されていることを確認します。
4
Step 4
展開と従業員への通知
AI駆動の福利厚生登録フォームを公開し、オープン登録や新入社員の福利厚生選択のために使用し、従業員がプロセスを進めるための自動通知を送信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ

.

包括的な福利厚生登録ガイドを開発し、スケーラブルなビデオコンテンツで全従業員に効果的にリーチし、一貫したメッセージを確保します。

よくある質問

HeyGenのAIアバターは、福利厚生登録のコミュニケーションをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、複雑な福利厚生プランを明確に説明できるリアルなアバターを特徴とする魅力的なAI駆動のビデオを作成することができ、従業員の福利厚生登録プロセスをよりインタラクティブでスムーズにします。

HeyGenはスクリプトから福利厚生説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する強力な機能を提供することで、福利厚生説明ビデオの作成を簡素化します。これにより、AI駆動のテンプレートを活用し、音声を簡単に追加して、福利厚生管理のためのビデオコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenは特定のブランディング要素で福利厚生登録ビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を福利厚生登録ビデオに直接統合することができます。これにより、企業のアイデンティティに一致した一貫したコミュニケーションが確保されます。

HeyGenはすべての従業員に対して包括的な福利厚生コミュニケーションを確保するための機能を提供していますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションと多言語音声生成を通じて包括的な福利厚生コミュニケーションを促進します。これらの機能により、従業員の福利厚生登録に関する重要な情報が多様な労働力によって明確に理解されることが保証されます。