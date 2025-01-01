データ駆動型意思決定のためのベンチマーク分析ビデオメーカー

スケーラブルな制作のための強力なAIビデオメーカーでベンチマーク分析を加速し、スクリプトからテキスト-ビデオに変換します。

忙しいビジネスプロフェッショナルのために、複雑なデータを簡素化する「ベンチマーク分析ビデオメーカー」を紹介する45秒の説明ビデオを作成してください。クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルと権威あるナレーションを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、スクリプトから直接インサイトを生成する効率性を示し、データの解釈を簡単で魅力的にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターや中小企業のオーナーをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを制作し、当社の「クリエイティブエンジン」がどのようにして市場トレンドの更新を迅速に制作する力を与えるかを示してください。鮮やかでモダンなビジュアルとアップビートな声を使用し、「AIアバター」が主要なベンチマーク分析の結果を簡潔に提示し、ソーシャルメディアでの最大のインパクトを狙います。
サンプルプロンプト2
潜在顧客や技術愛好家向けに、競争力のある「ベンチマーク分析」に触発された新機能を強調する60秒の製品デモビデオをデザインしてください。モダンで洗練されたビジュアルスタイルと自信に満ちた情報豊かな声を伴い、HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、製品の利点を洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションに仕上げます。
サンプルプロンプト3
営業チームや見込み客向けに、クライアントが「ベンチマーク分析」ツールを導入して大幅な成長を遂げた方法を紹介する30秒の顧客成功事例ビデオを開発してください。「スケーラブルな制作」を可能にする証言駆動のビジュアルスタイルと温かく共感的な声を使用し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能でさまざまなプラットフォームに最適化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ベンチマーク分析ビデオの作成方法

HeyGenのAIビデオメーカーを活用して、ベンチマークデータをプロフェッショナルで魅力的なビデオプレゼンテーションに変換し、重要なインサイトを効果的に強調します。

1
Step 1
ベンチマークスクリプトを貼り付ける
まず、詳細なベンチマーク分析スクリプトをHeyGenに直接貼り付けます。強力なテキスト-ビデオ機能が、データ駆動のテキストを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
ビデオプレゼンターとして多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなデジタルヒューマンアバターが、複雑な分析をわかりやすく伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとシーンを追加する
テンプレートとシーンライブラリを使用して、関連するビジュアルと構造化されたシーンでビデオを強化します。チャート、グラフ、その他のメディアを簡単に統合して、ベンチマーク結果を効果的に示します。
4
Step 4
エクスポートして広く共有する
ベンチマーク分析ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、どこでも完璧に見えるコンテンツを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

.

魅力的なAIビデオを通じて顧客の成果を効果的に紹介し、信頼を築き、見込み客に実証済みの価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、マーケティングビデオや説明ビデオの制作プロセスを簡素化します。AIアバターと豊富なテンプレートやシーンを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、どんなビデオメーカーでもアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenは多様なビデオニーズに対してリアルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenはユーザーがリアルなAIアバターを生成し、自然なナレーションでスクリプトを届けることを可能にします。この機能により、さまざまなアプリケーションで魅力的なコンテンツのスケーラブルな制作が保証されます。

HeyGenで作成されたビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、ロゴや色のブランディングコントロールでビデオをカスタマイズできます。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて異なるプラットフォームにコンテンツを最適化し、クリエイティブなビジョンを完全に実現します。

HeyGenはさまざまな種類のクリエイティブビデオプロジェクトにどのように利用できますか？

HeyGenは多用途なクリエイティブエンジンとして機能し、マーケティングビデオ、説明ビデオ、製品デモビデオ、ソーシャルメディアコンテンツなど、さまざまな種類のビデオを制作するのに最適です。AIアバターを使用したテキスト-ビデオ機能により、企業や個人が効率的にインパクトのあるストーリーを作成できます。