Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家向けに、45秒のダイナミックな動画で多用途な説明動画メーカーの力を示すことができます。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、ダイナミックなモーショングラフィックスを取り入れ、明確で簡潔な音声トラックでサポートします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、ユーザーがどれほど簡単に動画コンテンツをカスタマイズし、効果的なマーケティングメッセージを作成できるかを強調します。
コンテンツクリエイターは、楽しくスピーディーな60秒のソーシャルメディア動画でテキストを動画に変換する簡単さを探求することができます。カラフルでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、熱意あふれる音声トラックと組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能がアクセシビリティを確保する方法を示し、さまざまなプラットフォームでのシームレスな配信のためのアスペクト比のリサイズについても言及します。
教育者やトレーナーを対象とした30秒の情報豊かな教育動画は、複雑なトピックを簡素化する方法を紹介できます。ビジュアルの美学はクリーンで明確であり、落ち着いた権威あるナレーションで補完されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、関連するビジュアルで教育動画を豊かにし、学習体験を向上させる利点を強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストから動画への技術を活用することで、説明動画の作成を大幅に簡素化します。スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換し、リアルなAIプレゼンターを使って簡単に実現できます。
HeyGenは動画コンテンツのカスタマイズにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenは豊富なクリエイティブコントロールを提供し、ブランドの特定のロゴや色を使用して動画をカスタマイズできる強力なブランディングコントロールを備えています。また、さまざまなテンプレートやシーンを利用して、コンテンツを正確にビジョンに合わせて調整することができ、多様なクリエイティブプロジェクトに最適です。
HeyGenは動画の高度なナレーション生成とキャプションに対応していますか？
はい、HeyGenは高度なナレーション生成機能を備えており、書かれたテキストを自然な音声に変換します。さらに、正確な字幕とキャプションを自動生成し、すべての視聴者にとってアクセスしやすく魅力的な動画を保証します。
HeyGenのプラットフォームを使用してソーシャルメディアやマーケティング動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、インパクトのあるソーシャルメディア動画や包括的な動画マーケティングキャンペーンを簡単に制作するために設計されています。ユーザーフレンドリーなインターフェースとアスペクト比のリサイズオプションにより、さまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させることができます。