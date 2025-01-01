小規模ビジネスのオーナーは、映画クルーを必要とせずに高品質の説明動画を迅速に作成する方法を、魅力的な30秒の動画で発見できます。この作品は、現代的で魅力的なビジュアルスタイルと明るいトーン、親しみやすいナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターがテキストから動画へとスクリプトを命を吹き込み、複雑なアイデアをシンプルで共有可能なコンテンツに変える様子を紹介します。

