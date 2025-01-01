初心者向けチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なハウツービデオを作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルなハウツービデオを簡単に作成、編集スキルは不要です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
意欲的なコンテンツクリエイターを対象にした45秒の魅力的な「ハウツー」ビデオを開発し、クイック編集トリックを紹介します。このビデオは、モダンでダイナミックなビジュアル美学を特徴とし、画面上の例と理解を助ける正確な字幕を備え、メディアライブラリからの関連するストックメディアでポイントを説明します。
マーケティングチーム向けに30秒の製品チュートリアルを制作し、新しいソフトウェア機能を説明します。ビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、スクリプトからの明確なテキストからビデオへのワークフローとカスタムテンプレート＆シーンを利用してブランドの一貫性を保ち、迅速な理解を確保します。
教育者やオンラインコースクリエイター向けに、オンラインクラスツールの設定方法を示す60秒の初心者向けチュートリアルビデオを作成します。シンプルで明確なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいAIアバターを使用し、最終エクスポートがさまざまなプラットフォームに最適化されるようにアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを行い、簡単なビデオ作成を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenで魅力的なチュートリアルビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、AIヒューマンアバターとテキスト読み上げ技術を使用して、魅力的なハウツービデオを制作する力をクリエイターに提供します。ビデオテンプレートやデザイン要素の幅広い選択肢を活用して、製品チュートリアルやステップバイステップの指示を、ビデオ編集の経験がなくても実現できます。
HeyGenはカスタムアバターを提供して、個別の製品チュートリアルを作成できますか？
はい、HeyGenはカスタムアバターを作成して、製品チュートリアルやソフトウェアトレーニングを本物らしく提供することで、ブランドの存在感を高めることができます。この機能は、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドイメージを維持するのに役立ちます。
HeyGenはどのような種類のハウツービデオを迅速に制作できますか？
HeyGenは、製品チュートリアル、ソフトウェアトレーニング、ソーシャルメディア向けのスナックチュートリアルなど、さまざまなハウツービデオの生成に最適です。直感的なオンラインビデオエディターとAIスクリプトジェネレーターが、ビデオスクリプトから完成したビデオまでのプロセスを簡素化し、簡単なビデオ作成を可能にします。
HeyGenのチュートリアルビデオを高度な機能で強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、チュートリアルビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるための自動字幕生成などのツールを提供します。また、ブランドアセットを統合し、背景音楽、効果音、関連するビジュアルでコンテンツを豊かにするための広範なメディアライブラリを利用できます。