初心者向けトレーニングビデオメーカー：簡単なAIビデオ作成
HeyGenの強力なボイスオーバー生成によって強化された直感的なツールを使用して、魅力的なトレーニングビデオやハウツーガイドを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のハウツービデオを作成し、シンプルなソフトウェア機能をデモンストレーションします。ビデオにはクリーンでモダンなグラフィックス、理解しやすい字幕/キャプションを備え、HeyGenの多様なトレーニングビデオテンプレートを活用して洗練された情報豊かな外観を実現します。
潜在的な顧客が製品を評価する際に、コア製品の利点を強調する60秒の顧客向けトレーニングビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから派生したスリークでプロフェッショナルなビジュアルスタイルとダイナミックなシーン遷移を採用し、スクリプトからのテキストビデオによる説得力のあるナラティブを組み合わせます。
既存のチームメンバーに新しいポリシーの更新を迅速に思い出させるために設計された20秒の簡潔なスタッフトレーニングビデオを制作し、アニメーションビジュアルスタイルと画面上のテキストオーバーレイ、エネルギッシュなナレーションを利用して、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適な視聴を保証します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの機能、およびカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを活用して、ユーザーが魅力的なトレーニングビデオを制作できるようにします。これにより、ハウツービデオや一般的なトレーニングビデオに最適なダイナミックなコンテンツが実現します。
HeyGenは初心者向けの直感的なトレーニングビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは初心者向けに設計された直感的なトレーニングビデオメーカーで、コンテンツ作成を簡素化します。使いやすいインターフェースと強力な生成AI機能を組み合わせることで、初心者でも高品質なスタッフトレーニングビデオやSOPを迅速に制作できます。
HeyGenはAI生成のボイスオーバーとクローズドキャプションでトレーニングビデオを強化できますか？
はい、HeyGenは高度なAI生成のボイスオーバー機能と自動クローズドキャプションでトレーニングビデオを大幅に強化します。これにより、アクセシビリティが向上し、理解が深まり、顧客向けのトレーニングビデオや多様な視聴者に対してコンテンツがより効果的になります。
HeyGenはさまざまな種類のトレーニングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、すべてのトレーニングビデオタイプに対して広範なカスタマイズオプションを提供し、ロゴや色などの強力なブランディングコントロールを含みます。ユーザーは、豊富なメディアライブラリやさまざまなテンプレートから選択して、スタッフや顧客向けのアプリケーションに合わせてコンテンツを調整できます。