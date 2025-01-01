簡単に驚くべき結果を生むビフォーアフター動画メーカー
直感的なテンプレートとシーンを使用して、あなたの映像を魅力的な比較動画に簡単に変換し、ソーシャルメディアでの共有に最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若い大人やフィットネスインフルエンサー向けに、個人的なフィットネスやウェルネスの旅を記録する30秒の「比較動画」をデザインしてください。ビジュアルスタイルは本物でモチベーショナルであり、進歩と達成の真の表情を捉え、力強くリズミカルなサウンドトラックで伴奏されるべきです。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を統合して、変化の過程で洞察と勝利を共有する魅力的なナarrativeレイヤーを追加しましょう。
小規模ビジネスオーナーや製品マーケター向けに、製品の変革能力を効果的に示す60秒の説得力のある動画を想像してください。この作品はプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を要求し、製品の利点を明確に示す簡潔なグラフィックと洗練されたバックグラウンドスコアを備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」を活用して、主要なマーケティングメッセージを洗練された話し言葉のナarrativeに変換し、多様なキャンペーンに合わせて「動画をカスタマイズ」することを可能にします。
アーティストやクリエイティブコンテンツクリエイターのために、コンセプトから完成までの芸術的プロセスを詳細に描いた魅力的な50秒のショートビデオを作成してください。望ましいビジュアルスタイルは穏やかで視覚的に豊かであり、ダイナミックなタイムラプスセグメントを組み込み、アンビエントでインスパイアリングなバックグラウンドスコアで補完されるべきです。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された「動画メーカー」作品を完璧に作成し、あなたの芸術的表現を広く届けましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブな動画プロジェクトを強化できますか？
HeyGenは、先進的なAI動画ツールを使用してクリエイティブなビジョンを実現する力を与えます。豊富なストックメディアライブラリを活用し、動画要素をカスタマイズし、テキストやグラフィック要素を利用して、魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenは比較のためのビフォーアフター動画メーカーとして使用できますか？
はい、HeyGenはビフォーアフターシーケンスを含むダイナミックな比較動画を作成するための理想的なオンライン動画メーカーです。直感的な編集ツールと動画トランジション効果を利用して変化を明確に示し、高解像度の動画をプロフェッショナルな共有のためにエクスポートできます。
HeyGenはさまざまなニーズに対応する直感的なオンライン動画エディターですか？
HeyGenは、使いやすいドラッグアンドドロップエディターと強力なAI動画ツールを組み合わせています。テキストから動画を簡単に生成し、AIアバターを追加し、ボイスオーバーを統合して、複雑さを感じることなく動画制作のワークフローを効率化できます。
HeyGenはカスタムブランディングとウォーターマークなしの高品質エクスポートをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴとカラーを使用して動画全体で一貫したブランディングを維持することを可能にします。作成したすべての動画は高解像度でエクスポートされ、通常はMP4形式で、ウォーターマークなしでプロフェッショナルで洗練された最終製品を保証します。