インパクトのある広告のための強力なビフォーアフター広告動画メーカー
HeyGenの「テンプレートとシーン」を使って、どのプラットフォームでも簡単に作成できるビフォーアフター動画でコンバージョンを促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
美容インフルエンサー向けに、スキンケア製品の即効性を紹介する15秒のハイエナジーな「ビフォーアフター広告動画メーカー」クリップを制作してください。ビデオには華やかなクローズアップと活気あるエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを取り入れます。HeyGenのAIアバターを活用して、製品とその利点をダイナミックに紹介し、「テンプレートとシーン」からの洗練されたテンプレートを使用して「ビフォーアフター」の効果を迅速に伝えます。
フィットネスの旅を「ビフォーアフター」で記録する45秒のインスパイアリングなビデオを開発してください。この「変身ストーリー」ビデオは、フィットネスコーチやモチベーションを求める個人を対象に、進歩の力強いビジュアルと力強いバックグラウンドミュージックを特徴としています。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して補足クリップを作成し、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用してマイルストーンを効果的に強調します。
小規模ビジネスのオンラインプレゼンスの向上を示す20秒の簡潔な「ビフォーアフター広告動画メーカー」を作成してください。このプロフェッショナルでクリーンなビデオは、小規模ビジネスのオーナーやマーケティングプロフェッショナルをターゲットにしており、自信に満ちたナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを使用しています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、「字幕/キャプション」で明確なコミュニケーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビフォーアフター広告動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、強力な変化のビジュアルを示すダイナミックな「ビフォーアフター」広告動画を簡単に制作できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを活用して、ソーシャルメディアキャンペーンに最適な魅力的な比較動画を作成できます。
HeyGenがビジネス向けの効果的な動画広告メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、プロフェッショナルな動画広告の作成を簡素化するために高度なAI技術を活用しています。プラットフォームは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと高品質のナレーションオプションを幅広く提供し、インパクトのあるマーケティング動画を迅速かつ効率的に生成できます。
HeyGenは動画広告のカスタマイズオプションをどのように提供していますか？
HeyGenは、動画広告を完全にカスタマイズするための豊富な編集ツールとブランディングコントロールを提供しています。アスペクト比を簡単に調整し、ダイナミックなテキストアニメーションを追加し、独自のメディアを組み込むか、ストックメディアライブラリから選択して、ブランドに完全に一致させることができます。
HeyGenはテンプレートを使用して高品質のマーケティング動画を迅速に生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成を加速するために設計された堅牢なビデオテンプレートのセレクションを備えています。ソーシャルメディア向けの魅力的な短編動画を含むプロフェッショナルなマーケティング動画を簡単に生成し、エンゲージメントを高め、結果を促進するための明確な行動喚起を追加できます。