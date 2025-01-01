ベッド＆ブレックファストビデオメーカー：予約を増やす

ホスピタリティビジネス向けに素晴らしいプロモーションビデオを作成し、直感的なテキストからビデオへの機能で直接予約を増やしましょう。

ベッド＆ブレックファストのユニークな魅力を1分間の動画で紹介し、思い出に残る休暇を求める潜在的なゲストをターゲットにします。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、部屋や設備のシネマティックなショットを特徴とし、柔らかいアンビエント音楽で補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、B&Bの最高の特徴を強調するプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ホスピタリティビジネス向けに、AIビデオメーカーがどのようにマーケティング活動を革新できるかを示す90秒のインストラクションビデオを開発します。ターゲットオーディエンスは、予約を増やしたいB&Bのオーナーです。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、プロフェッショナルなナレーションで利点を説明し、HeyGenの「AIアバター」を活用して重要な情報を明確かつ魅力的に伝えます。
サンプルプロンプト2
潜在的な訪問者がベッド＆ブレックファストの提供内容をよりよく理解できるように設計された2分間の没入型バーチャルツアービデオを作成します。このオンラインビデオ作成では、共用エリアやゲストスイートをスムーズに移動するカメラワークを特徴とし、明るく歓迎的なインストゥルメンタル音楽をセットにします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、ツアー全体にガイド付きの解説を提供し、視聴者の体験を豊かにします。
サンプルプロンプト3
B&Bマネージャー向けに、直接予約を促進するための魅力的なソーシャルメディア投稿を迅速に生成する方法を示す45秒のダイナミックなビデオチュートリアルを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、主要なステップを強調し、魅力的なB&Bビジュアルのクイックカットモンタージュを特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を統合して、簡潔でインパクトのあるナレーションを追加し、ユーザーが簡単な作成プロセスを理解できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ベッド＆ブレックファストビデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーを使用して、ベッド＆ブレックファストやホスピタリティビジネス向けに素晴らしいプロモーションビデオを簡単に作成し、オンラインプレゼンスを強化してより多くのゲストを引き付けましょう。

Step 1
ビデオテンプレートを選択
ホスピタリティビジネスがそのユニークな魅力と設備を紹介するのに役立つさまざまなビデオテンプレートとシーンから選択して始めましょう。
Step 2
メディアをアップロード
ご自身の写真、素晴らしいドローン映像、またはプロパティの没入型バーチャルツアーをメディアライブラリに簡単にアップロードして、ビデオをパーソナライズしましょう。
Step 3
AIパワードボイスオーバーを追加
プロフェッショナルなナレーションでビデオを強化します。スクリプトを貼り付けるだけで、テキストからビデオへの機能が自然な音声のボイスオーバーを生成し、視聴者を魅了します。
Step 4
高い可視性のためにエクスポート
最終的なブランディングのタッチを適用した後、完成したプロモーションビデオをエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションにより、コンテンツがすべてのソーシャルメディアおよび予約プラットフォームに最適化され、リーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ゲストの声と体験を紹介

ポジティブなゲストのフィードバックを魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、より多くの旅行者にあなたの宿泊施設を選んでもらうように促します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力なベッド＆ブレックファストビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenはホスピタリティビジネス向けにオンラインビデオ作成を簡素化し、ユニークなプロパティを強調する素晴らしいプロモーションビデオを迅速に制作できます。ビデオテンプレートを活用して設備を紹介し、ゲストを引き付け、予約を増やすのに役立ちます。

HeyGenが提供する魅力的なコンテンツを作成するための高度なAIビデオメーカー機能は何ですか？

HeyGenは最先端のAIアバターとテキストからビデオへの技術を提供し、スクリプトをダイナミックなプレゼンテーションに変換します。カメラや俳優を必要とせずに、プロフェッショナルなソーシャルメディア投稿やバーチャルツアーを迅速に作成できます。

HeyGenは私のビデオマーケティング活動を強化して、より高い可視性を達成することができますか？

もちろんです。HeyGenはデジタルチャネル全体でブランドの存在感を高める魅力的なプロモーションビデオを生成する直感的なプラットフォームを提供し、ホスピタリティビジネスが際立つようにします。ソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツを作成して、直接予約を促進します。

HeyGenは、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなオンラインビデオ作成ツールを提供しますか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーな編集ツールと豊富なビデオテンプレートライブラリを備えており、制作プロセスを簡素化します。ボイスオーバー、字幕、ブランディング要素を簡単に追加して、ベッド＆ブレックファスト向けの洗練されたビデオを作成できます。