ビューティービデオジェネレーター: 驚くべきAIパワードコンテンツを作成
HeyGenの高度なAIアバターを使用して、魅力的なメイクアップフィルタービデオやAIビューティー広告を作成し、無限のクリエイティブな可能性を提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいスキンケアラインの潜在顧客を引き付けるのに最適な45秒のダイナミックなAIビューティー広告を開発してください。ビジュアルの美学はクリーンで豪華であり、製品の利点を強調するためにソフトライティングとスムーズなトランジションを利用し、落ち着いたインストゥルメンタルミュージックとプロフェッショナルなボイスオーバーで補完されます。ユーザーはHeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してこのプロジェクトを簡単に開始できます。
ビューティー初心者向けの60秒のクイックビューティーハックビデオを制作してください。簡単なアプリケーション技術を示すメイクアップフィルタービデオを視覚化し、明るくフレンドリーなビジュアルスタイルと明確でエネルギッシュなオーディオで提示します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能により、この役立つコンテンツのための簡潔で正確な指示が保証されます。
新しいルックを求める個人を刺激することを目的とした劇的なヘアメイクオーバーを紹介する30秒の変身ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは、鮮やかな色の強調を伴う劇的なビフォーアフターのカットを特徴とし、感情的に共鳴するボイスオーバー生成と共に高揚感のあるオーケストラ音楽で強調され、AIパワード技術がどのように視覚的なストーリーテリングを向上させるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使って私のビューティービデオマーケティングを強化できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、クリエイターが驚くべきビューティービデオコンテンツやAIビューティー広告を制作する力を与え、マーケティングの新しいクリエイティブな可能性を開きます。その高度なAIパワード技術は、複雑なビデオ編集スキルなしで高品質の出力を簡単に制作できます。
HeyGenはバーチャルメイクアップやAIアバターを使ったビデオを作成できますか？
HeyGenはテキストプロンプトからAIビデオを生成し、多様なコンテンツのためにカスタマイズ可能なAIアバターを利用することに優れています。特定のバーチャルメイクアップフィルタービデオ効果は直接の機能ではありませんが、AIアバターを活用してビューティーコンテンツを効果的に提示し、さまざまな広告テンプレートを統合できます。
HeyGenのAIを使ってビューティービデオを生成する革新的な方法は何ですか？
HeyGenはテキストプロンプトからAIビデオを生成したり、画像をビデオに変換したりすることができ、ビューティーコンテンツの作成方法を革新します。このAIビデオジェネレーターは制作プロセスを簡素化し、ソーシャルメディアやキャンペーンのための魅力的な素材を迅速に作成できます。
HeyGenはAI生成されたビューティーコンテンツの高品質な出力をどのように保証しますか？
HeyGenのAIパワード技術は、ビューティーコンテンツを含むすべてのビデオニーズに対して高品質な出力を提供するように設計されています。このプラットフォームは、ユーザーが高度なビデオ生成、ブランディングコントロール、さまざまなプラットフォームに対応する強力なアスペクト比のリサイズを使用してビデオ品質を向上させることを可能にします。