魅力的なビューティーハウツービデオを簡単に制作。私たちのAIメイクアップチュートリアルビデオメーカーは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、コンテンツ制作を効率化します。

魅力的な60秒のビューティーチュートリアルビデオメーカーガイドを作成し、鮮やかなアイシャドウルックを明るく魅力的なビジュアルとアップビートな音楽で紹介することを想像してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、各ステップをシームレスにナレーションし、視聴者にとってプロセスを簡単にします。

トレンディなコントゥアリング技術を紹介する45秒のメイクアップチュートリアルビデオを作成し、迅速でプロフェッショナルなコンテンツを必要とするソーシャルメディアインフルエンサーをターゲットにします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、テンポの速い編集と人気のあるバックグラウンドミュージックを取り入れ、チュートリアルが目立ち、注目を集めるようにします。
忙しいプロフェッショナル向けに、エレガンスと洗練を重視した高品質のクローズアップで、詳細な30秒の「ノーメイク」メイクアップルックを紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、落ち着いた情報豊かなナレーションを追加し、メイクアップチュートリアルのためのこのビデオエディターを迅速なヒントのための頼りになるものにします。
メイクアップ初心者向けに、完璧なファンデーションルーチンを暖かい照明と親しみやすいトーンで詳細に説明する包括的な90秒のハウツービデオを開発します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して最大限のアクセシビリティを確保し、視聴者がテンプレートをカスタマイズできるようにし、明確で詳細な説明を提供します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ビューティーチュートリアルビデオメーカーの仕組み

AIツールを活用して、あなたのビューティーの専門知識を魅力的で高品質なビデオチュートリアルに変換し、ソーシャルメディアでの制作を効率化し、視聴者を魅了します。

Step 1
テンプレートを選択
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、ビューティーやハウツービデオに特化したさまざまな事前デザインされたビデオテンプレートから選択し、プロフェッショナルなスタートを切りましょう。
Step 2
メディアをアップロード
製品の映像、メイクアップデモクリップ、Bロールをエディターに簡単にアップロードするか、HeyGenの統合メディアライブラリから追加の素材を選択します。
Step 3
AIボイスオーバーを追加
HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、スクリプトから簡単に生成される明確で魅力的なAIボイスオーバーでチュートリアルを強化します。また、画面上のテキストやキャプションを追加することもできます。
Step 4
エクスポートと共有
ロゴや色などのブランドコントロールを適用してビューティーチュートリアルを仕上げます。その後、HeyGenのエクスポート機能を使用して、YouTubeやその他のソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートします。

AIでトレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIを活用したビデオ機能とダイナミックなコンテンツで、メイクアップチュートリアルの視聴者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビューティーチュートリアルビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターが高度なAIツールを使用して、簡単に素晴らしいビューティーチュートリアルビデオを制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとAIボイスオーバーを活用して、メイクアップチュートリアルビデオをよりダイナミックでプロフェッショナルにすることができます。

HeyGenが効果的なAIメイクアップチュートリアルビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとハウツービデオに最適な幅広いビデオテンプレートを提供することで、AIメイクアップチュートリアルビデオメーカーとして際立っています。直感的なオンラインエディターが制作プロセスを簡素化し、コンテンツに集中できるようにします。

HeyGenでメイクアップチュートリアルビデオを大幅にカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、メイクアップチュートリアルのための強力なビデオエディターとして、広範なカスタマイズオプションを提供します。テンプレートをカスタマイズし、バックグラウンドミュージックを追加し、AIボイスオーバーを生成し、ブランドコントロールを適用して、ビデオがあなたのスタイルを真に反映するようにします。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けにメイクアップチュートリアルビデオを強化するのに役立ちますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズやエクスポートなどの機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやYouTube向けにメイクアップチュートリアルビデオを最適化します。また、字幕/キャプションを簡単に追加して、チャンネル全体でのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。