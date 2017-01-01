ビューティーチュートリアルビデオジェネレーター: 驚くほど美しいハウツービデオを作成
簡単に魅力的なメイクチュートリアルやGRWM動画をソーシャルメディア向けに作成。スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオ機能で魅力的なコンテンツを生成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
TikTokやInstagram Reelsのようなプラットフォームで若い大人をターゲットにした、30秒の「Get Ready With Me」短編ソーシャルコンテンツ動画を作成してください。この動画はトレンディでテンポの速い編集と鮮やかな色調補正を特徴とし、昼から夜へのクイックな変身を紹介します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、主要な製品の言及に画面上のテキストを追加し、適切なアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してモバイル視聴に最適化し、現代のGRWMビデオジェネレーター体験の本質を捉えます。
新しいスキンケアセラムを発売する美容ブランド向けに、消費者が高度な美容ソリューションに興味を持つように設計された60秒のプロフェッショナルな製品動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて情報豊かであり、高解像度の製品ショットとAIアバターがセラムの塗布とテクスチャを優雅にデモンストレーションします。HeyGenのAIアバターは一貫性のある洗練されたプレゼンターを提供し、メディアライブラリ/ストックサポートは補完的な映像でビジュアルストーリーを強化し、魅力的な製品動画を作成します。
スキルを磨きたいと考えているコンテンツクリエイター向けの高度なメイクチュートリアルビデオメーカーガイドとして、詳細な90秒のメイクチュートリアル動画を開発してください。この動画は洗練された教育的な美学を持ち、技術の違いを強調するスプリットスクリーン効果と鮮明で明確なデモンストレーションを組み込んでいます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを通じて、クリエイターはコンテンツを簡単に構築し、スクリプトからのテキストをビデオに活用して、正確な指示を提供し、複雑なルックを視聴者にとってアプローチしやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビューティーチュートリアル動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターおよびメイクチュートリアルビデオメーカーとして、プロフェッショナルなビューティーチュートリアル動画の作成を簡素化します。コンテンツクリエイターは多様なビデオテンプレートから簡単に選択し、ビジョンに合わせてすべての要素をカスタマイズでき、生産プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenがソーシャルメディアのビューティーコンテンツに最適な理由は何ですか？
HeyGenは、YouTubeのようなプラットフォームに最適なリアルなAI音声オーバーと自動キャプションを備えた魅力的なコンテンツを迅速に生成できるため、ソーシャルメディア動画やGRWMのような短編ソーシャルコンテンツに最適です。
HeyGenでAIアバターやビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはコンテンツをカスタマイズするための豊富なオプションを提供しており、パーソナライズされたAIアバターや豊富なビデオテンプレートライブラリを含んでいます。ロゴ、色、フォントを統合してブランドアイデンティティを際立たせるための完全なブランディングコントロールがあります。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにコンテンツ作成を強化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、コンテンツクリエイターに驚くべき簡便さとスピードを提供します。この機能は強力なビデオエディターと組み合わせて、複雑な編集スキルなしでビデオ制作の効率と品質を大幅に向上させます。