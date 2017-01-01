初心者向けのメイク愛好家のためにデザインされた45秒のビューティーチュートリアル動画を想像してください。シンプルな「ノーメイク」メイクルックを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、各ステップのクローズアップショットがはっきりと見えるようにします。HeyGenの音声生成機能を使ってAIが生成したナレーションが視聴者をプロセスに導き、親しみやすくフレンドリーな印象を与えます。この短い動画は、新しいユーザーに迅速で実用的なビューティーのヒントを提供することを目的としています。

