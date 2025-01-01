AIビデオのためのあなたの頼れるビューティープログラムビデオジェネレーター

AIビデオジェネレーターで魅力的なビューティービデオをより速く制作しましょう。「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、アイデアを瞬時に実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模な美容ビジネスオーナー向けに、新しいエコフレンドリーな化粧品ラインを紹介する30秒の魅力的な製品発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはトレンディでダイナミックにし、鮮やかな色彩と現代的なポップ音楽を使用します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を使用して、製品の利点を強調し、成長するブランドにとって効果的な「ビューティーマーケティングビデオメーカー」としてプロフェッショナルなマーケティングコンテンツを簡単に制作できることを示します。
サンプルプロンプト2
美容インフルエンサーやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の「テキストからビューティービデオ」チュートリアルを開発してください。クイックメイクアップ変身を求める人々に向けて、このビデオは鮮やかな色彩とエネルギッシュな背景音楽で溢れ、楽しく実験的なルックを示します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、製品の適用をシームレスにアニメーション化し、「ビデオにメイクを追加する」ための重要なヒントを簡単に強調し、魅力的な短編コンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルや美容コンテンツクリエイターを目指す人々に向けた15秒のモチベーショナルビデオを制作してください。効率的なコンテンツ制作を求める人々に向けて、ミニマリストで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、穏やかでインスピレーションを与えるアンビエント音楽を添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、インパクトのある引用やヒントを迅速に伝え、「AIがビデオを生成する」方法を示し、広範な編集時間をかけずに「オンラインビューティービデオメーカー」になることを可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビューティープログラムビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールとプロフェッショナルなテンプレートを使用して、魅力的なビューティービデオを簡単に作成し、誰でも魅力的なコンテンツを手に入れられるようにします。

1
Step 1
プロジェクトの基盤を選択
美容コンテンツに特化したプロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」の豊富な選択肢から始め、ビューティープログラムビデオジェネレーター内でプロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
ダイナミックなコンテンツを生成
「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、書かれたアイデアを魅力的なビジュアルに変換し、プラットフォームが自動的にテキストからビューティービデオのための魅力的なシーンを作成します。
3
Step 3
ビジュアルを洗練しパーソナライズ
「フェイスリタッチ」などの高度な編集オプションでビデオの視覚的な魅力を高め、独自の「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用してブランドの一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートし配信
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、オンラインビューティービデオメーカーから高品質なビデオを簡単に準備し、すべての希望するプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育的なビューティープログラムを開発

包括的なビデオコースやチュートリアルを簡単に作成し、配信することで、ビューティー教育のリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力なビューティーマーケティングビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターで、魅力的なビューティーマーケティングビデオの作成を簡素化します。ユーザーはプロフェッショナルなテンプレートとカスタムブランディングコントロールを活用して、高品質なコンテンツを制作し、観客を魅了する理想的なビューティーマーケティングビデオメーカーとなります。

HeyGenのAIビデオジェネレーターはプロフェッショナルなスキンケアチュートリアルビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenはテキストスクリプトをリアルなAIアバターとボイスオーバーを使ってビデオに変換することで、素晴らしいスキンケアチュートリアルビデオを簡単に作成できます。これは教育的およびプロモーションコンテンツにとって効率的なテキストからビューティービデオツールです。

HeyGenは特定のビジュアルエンハンスメントを備えた高品質なビューティービデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは直感的なオンラインエディターおよびAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが迅速にビューティービデオを作成できるようにします。高度なビジュアルエンハンスメントを含む準備済みのメディアをアップロードするか、強力な編集機能を利用してビデオプロジェクトにシームレスに統合できます。

HeyGenはビデオ編集アプリの経験があまりないユーザーにとって適切なオンラインビューティービデオメーカーですか？

はい、HeyGenは誰にでも非常にアクセスしやすいように設計されています。使いやすいインターフェースと豊富なテンプレートライブラリにより、ビデオ編集アプリの使用が初めての方でも理想的なオンラインビューティービデオメーカーとなります。