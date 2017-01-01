美容製品動画メーカー 驚くべき製品動画を作成

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、魅力的な美容製品動画を簡単に作成し、売上を向上させましょう。

若い美容愛好家をターゲットにした、30秒の短編動画を制作し、新製品の発売を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、クイックカットとアップビートなポップミュージックを組み合わせ、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的な美容製品動画を迅速に組み立てます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スキンケア初心者を対象にした45秒の製品デモ動画を開発し、新しいセラムのステップバイステップの適用方法を説明します。この動画は、穏やかで指導的なビジュアルスタイルを採用し、柔らかい照明と穏やかなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を通じて明確なナレーションを提供し、完璧なスキンケア製品動画を作成します。
サンプルプロンプト2
意識の高い消費者向けに、60秒の魅力的な動画を制作し、美容ブランドの起源と価値を共有するマーケティングツールとして活用します。自然光と感情的なインストゥルメンタル音楽を用いた温かく招待的なシネマティックビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「AIアバター」をブランド創設者として統合し、強力なAI製品動画を作成します。
サンプルプロンプト3
懐疑的な購入者向けに、特定のメイクアップ製品を使用したビフォーアフターの変化を紹介する、パンチの効いた15秒の製品レビュー動画を生成します。ビジュアルスタイルは本物で生々しく、明確な結果に焦点を当て、背景音を最小限に抑え、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」を利用して、ユーザーレビューを動的なメイクアップ製品動画に迅速に変換します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

美容製品動画メーカーの使い方

ソーシャルメディアやマーケティング用に美しいプロフェッショナルな製品動画を簡単に作成し、美容製品を効果的に際立たせましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
美容製品に最適化されたさまざまな事前デザインのビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて独自のビジョンを実現します。
2
Step 2
素材をアップロード
製品画像、動画、ブランディング要素をインポートします。メディアライブラリを利用してストック映像を取得し、AIツールを使用してビデオの背景を削除し、洗練された外観を実現します。
3
Step 3
動画をカスタマイズ
魅力的なボイスオーバー、字幕、バックグラウンドミュージックを追加します。AIアバターを使用して、美容製品を動的かつプロフェッショナルに紹介します。
4
Step 4
エクスポートと共有
異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、動画を完成させます。高品質な美容製品動画をエクスポートし、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを高めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本格的な製品レビュー

.

顧客の声や製品レビューを効果的に紹介する魅力的なAI動画を生成し、美容アイテムの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして美容製品動画マーケティングを向上させることができますか？

HeyGenは、AIを活用したアバターと豊富なビデオテンプレートを使用して、驚くべき美容製品動画を作成する力を提供します。あらゆる要素を簡単にカスタマイズして、視聴者の注意を引く魅力的な短編動画コンテンツを制作できます。

HeyGenは動的な製品デモ動画のためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenを使用すると、AIビデオテンプレートと高度なテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的な製品デモ動画をデザインできます。アニメーション、カスタムブランディング、AI生成のボイスオーバーを可能にし、製品を際立たせます。

HeyGenはスキンケアやメイクアップ製品動画の作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なスキンケアやメイクアップ製品動画を作成するための理想的なAI製品動画メーカーです。AIアバターと多様なメディアライブラリを活用して、製品を効果的に紹介する高品質なコンテンツを制作できます。

HeyGenは製品レビューやチュートリアル動画の制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なインターフェースとAIライティングツールを使用して、製品レビューやチュートリアル動画の制作を簡素化します。スクリプトを迅速に生成し、プロフェッショナルな字幕を追加し、バックグラウンドミュージックを選択して、洗練された情報豊富なコンテンツを効率的に作成できます。