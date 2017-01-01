美容製品動画ジェネレーター: 驚くべき広告を迅速に作成
eコマースマネージャーを引き付け、売上を促進するために、すぐに使えるテンプレートで魅力的な製品デモ動画を迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
アンチエイジングクリームの利点を説明する45秒の製品デモ動画を開発し、目に見える結果を求める潜在顧客を対象にします。動画はクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルな外観を実現し、アクセシビリティのために明確な字幕を組み込みます。
売上を促進するためにデザインされた心温まる60秒のテスティモニアル動画を制作し、AIアバターがスキンケアセラムの輝かしいレビューを共有します。視覚と音声のスタイルは本物で温かみのあるもので、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、信頼性を高めるために穏やかなボイスオーバー生成を使用します。
HeyGenをマーケティングツールとして使用し、商品キャンペーンを迅速に開始したいeコマースマネージャーを対象としたダイナミックな15秒の広告をデザインします。ビジュアルスタイルは洗練されており、インパクトのあるもので、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行い、メディアライブラリ/ストックサポートの要素を取り入れて注目を集めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使って魅力的な製品動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAI動画ジェネレーターを使用して、魅力的な製品動画を簡単に生成する力を提供します。豊富なビデオテンプレートライブラリを活用し、150以上の超リアルなAIアバターから選択して製品を効果的に紹介し、クリエイティブなビジョンを高品質なビデオコンテンツに変換します。
HeyGenは製品デモ動画を強化するためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは製品デモ動画のための包括的なクリエイティブエンジンを提供します。スクリプトを簡単にビデオに変換し、自然な音声のボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することで、マーケティングツールが明確でインパクトのあるメッセージを届けることを保証します。
HeyGenを使って自分の資産を使用して製品動画コンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なビデオエディターとして機能し、広範なカスタマイズを可能にします。自分の製品写真やメディア資産をアップロードし、HeyGenのストックメディアと組み合わせて、ブランドの美学に完全に一致するようにテンプレートをパーソナライズできます。
HeyGenは製品マーケティングのためのソーシャルメディアコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、売上を促進するために設計されたダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを生成するための理想的なマーケティングツールです。アスペクト比のリサイズや簡単なエクスポートオプションなどの機能を備え、さまざまなプラットフォームに完璧に適応したビデオを作成し、製品の最大のリーチとエンゲージメントを保証します。