美容製品動画ジェネレーター: 驚くべき広告を迅速に作成

eコマースマネージャーを引き付け、売上を促進するために、すぐに使えるテンプレートで魅力的な製品デモ動画を迅速に生成します。

新しい美容製品を紹介する30秒の短編動画を作成し、ソーシャルメディアで美容愛好家をターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、AIアバターが製品の使用方法をデモンストレーションし、アップビートなボイスオーバー生成で補完されます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
アンチエイジングクリームの利点を説明する45秒の製品デモ動画を開発し、目に見える結果を求める潜在顧客を対象にします。動画はクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルな外観を実現し、アクセシビリティのために明確な字幕を組み込みます。
サンプルプロンプト2
売上を促進するためにデザインされた心温まる60秒のテスティモニアル動画を制作し、AIアバターがスキンケアセラムの輝かしいレビューを共有します。視覚と音声のスタイルは本物で温かみのあるもので、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、信頼性を高めるために穏やかなボイスオーバー生成を使用します。
サンプルプロンプト3
HeyGenをマーケティングツールとして使用し、商品キャンペーンを迅速に開始したいeコマースマネージャーを対象としたダイナミックな15秒の広告をデザインします。ビジュアルスタイルは洗練されており、インパクトのあるもので、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行い、メディアライブラリ/ストックサポートの要素を取り入れて注目を集めます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

美容製品動画ジェネレーターの使い方

魅力的な美容製品動画を簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、製品を最高の形で紹介し、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを高めます。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
スクリプトを提供することから始めます。私たちのプラットフォームは、テキストをダイナミックなビデオシーンに変換し、美容製品のショーケースに最適な基盤を設定します。
2
Step 2
AIビジュアルでカスタマイズ
超リアルなAIアバターを統合してプレゼンテーションを向上させます。彼らは美容製品をスタイリッシュに紹介し、先進的なAI機能でビジュアルに命を吹き込みます。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声で強化
製品のユニークな利点を明確に伝える高品質なボイスオーバーを生成します。私たちの洗練されたエンジンは、オーディエンスを引き付ける明確で魅力的なナレーションを保証します。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズを簡単に適用して、どのプラットフォームでも完璧に見えるようにビデオを準備します。Instagram、TikTok、またはeコマースサイトでのコンテンツを確実に見栄え良くします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品のテスティモニアルを効果的に強調

.

本物の顧客のテスティモニアルを魅力的なAI駆動のビデオに変換し、信頼を築き、美容製品の実際の効果を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを使って魅力的な製品動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAI動画ジェネレーターを使用して、魅力的な製品動画を簡単に生成する力を提供します。豊富なビデオテンプレートライブラリを活用し、150以上の超リアルなAIアバターから選択して製品を効果的に紹介し、クリエイティブなビジョンを高品質なビデオコンテンツに変換します。

HeyGenは製品デモ動画を強化するためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは製品デモ動画のための包括的なクリエイティブエンジンを提供します。スクリプトを簡単にビデオに変換し、自然な音声のボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することで、マーケティングツールが明確でインパクトのあるメッセージを届けることを保証します。

HeyGenを使って自分の資産を使用して製品動画コンテンツをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なビデオエディターとして機能し、広範なカスタマイズを可能にします。自分の製品写真やメディア資産をアップロードし、HeyGenのストックメディアと組み合わせて、ブランドの美学に完全に一致するようにテンプレートをパーソナライズできます。

HeyGenは製品マーケティングのためのソーシャルメディアコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、売上を促進するために設計されたダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを生成するための理想的なマーケティングツールです。アスペクト比のリサイズや簡単なエクスポートオプションなどの機能を備え、さまざまなプラットフォームに完璧に適応したビデオを作成し、製品の最大のリーチとエンゲージメントを保証します。