ビューティーブランドプロモビデオメーカー：魅力的な広告を迅速に作成
HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なプロモーションビデオに変換し、ブランドの成功を促進します。
効果的なスキンケアソリューションを求める人々を対象にした、洗練された45秒のビデオをデザインしてください。シグネチャー製品の変革力を強調し、落ち着いた背景音楽と柔らかい照明を備えたエレガントで心地よいビジュアル美学を想像し、「プロフェッショナルビデオ」の目に見える結果を強調します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、洗練された権威あるナレーションを追加し、強力な「ビューティーマーケティングビデオメーカー」資産を作成します。
エコ意識の高い消費者や倫理的な生産に興味のある人々を引き付ける、ビューティーブランドの核心価値とストーリーを探る本格的な60秒のナラティブビデオを制作してください。暖かく自然なビジュアルスタイルを採用し、穏やかな背景音楽と会話調のトーンで、本物の「クリエイティブアイデア」を反映します。HeyGenの「AIアバター」を実装して、ブランドの創設者やスポークスパーソンを具現化し、「ブランドに合わせたデザイン」でインパクトを与えます。
美容愛好家が迅速で実用的なアドバイスを求めているため、クイックビューティーハックや製品の適用ヒントを示す簡潔な20秒のチュートリアルビデオを開発してください。クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、直接的な指示、ダイナミックなテキストオーバーレイ、全体的に効率的なフローを用いて、効果的な「AIプロモビデオメーカー」を例示します。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込んで、明確な「AIビジュアル」で最適なエンゲージメントを確保し、明確さとアクセス性を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビューティーブランドのプロモーションビデオを強化できますか？
HeyGenはAIビジュアルとブランドに合わせたデザインを使用して、ビューティーブランドが魅力的なマーケティングビデオを作成するのを支援します。私たちのAIプロモビデオメーカーはプロセス全体を効率化し、プロモーションビデオが注目を集め、エンゲージメントを促進することを保証します。
HeyGenはビューティーマーケティングビデオにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenは初心者にも優しいインターフェースで広範なクリエイティブコントロールを提供し、ビデオテンプレートのカスタマイズ、AIビジュアルの追加、細部の調整が可能です。強力なビデオエディターにより、ビューティーマーケティングビデオがブランドの美学を完璧に反映することを保証します。
HeyGenでビューティー製品の発表にリアルなボイスオーバーや字幕を生成できますか？
もちろんです。HeyGenのAI機能には、自然な音声のボイスオーバーと正確な字幕の生成が含まれており、製品発表時に多様なオーディエンスにリーチするために不可欠です。AIアバターを活用して、ビューティービデオにプロフェッショナルなタッチを加えることもできます。
HeyGenはどのようにしてビューティーマーケティングビデオをソーシャルメディアプラットフォームで共有するのを助けますか？
HeyGenはInstagram、TikTok、YouTubeなどの人気プラットフォームでプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に共有できるようにします。高解像度のMP4ファイルを簡単にエクスポートでき、ビューティーコンテンツがどこでも完璧に見えることを保証します。