バッテリートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、AIビデオジェネレーターで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家やオンライン教育者を対象にした45秒の簡潔な動画を開発し、AIビデオジェネレーターの効率性を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで情報提供的であり、クリーンなプレゼンテーションと自然なAIボイスを特徴とします。HeyGenのリアルな「AIアバター」と直接「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能が、説得力のあるトーキングヘッドビデオの作成をどれほど簡単にするかを強調してください。
サンプルプロンプト2
HR部門やL&Dチームを対象にした60秒の指導ビデオを制作し、オンボーディングビデオやトレーニングビデオの簡素化に焦点を当ててください。プレゼンテーションはフレンドリーで指導的かつプロフェッショナルであり、役立つオンスクリーンテキストを組み込んでください。HeyGenの自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを強調し、従業員トレーニングにおける視覚的な魅力を高めるための豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を紹介してください。
サンプルプロンプト3
YouTubeクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、チャンネルコンテンツを向上させ、YouTubeオートメーションを達成する方法を紹介する30秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、クイックカットとバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でマルチプラットフォーム配信を可能にし、強力な「ボイスオーバー生成」で多様な視聴者を瞬時に魅了するビデオを作成する方法を紹介してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バッテリートレーニングビデオジェネレーターの仕組み

魅力的なバッテリートレーニングビデオを効率的に作成。AIを活用してテキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、チームの学習を明確かつ効果的に。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングコンテンツの概要を作成します。スクリプトをテキスト-to-ビデオのインターフェースに貼り付けるだけで、バッテリートレーニング資料をプロフェッショナルなビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してトレーニングコンテンツを提示し、エンゲージメントを高めます。これにより、スクリプトが親しみやすいプレゼンターによって生き生きと伝えられます。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを追加
会社のブランディングコントロールを適用し、ロゴやカラーをビデオに組み込みます。これにより、バッテリートレーニング資料が企業のアイデンティティと一致し、洗練された外観を保ちます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして展開
バッテリートレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して簡単にエクスポートします。これにより、作成したビデオがあらゆるプラットフォームで効果的に視聴者に届くようになります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持の向上

AIを活用したダイナミックでインタラクティブなビデオ体験を作成することで、バッテリートレーニングプログラムにおける学習者の参加と知識の保持を向上。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、L&Dチームがプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作するのを支援します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換し、アクセシビリティのためのAI字幕を完備しています。

HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、オンボーディングビデオ、マーケティングコンテンツ、トーキングヘッドビデオなど、さまざまなビデオを作成できます。直感的で使いやすいインターフェースと強力なAIビデオエディターにより、さまざまなニーズに対応したプロフェッショナルなビデオ制作が可能です。

HeyGenは一貫したビジュアルアイデンティティのためのビデオテンプレートとブランディングコントロールを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なメディアライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しており、プロジェクトを迅速に開始できます。ロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを簡単に適用でき、すべてのビデオが一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenはAIアバターを使用してどのようにテキストをビデオに変換しますか？

HeyGenの革新的なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なビデオにシームレスに変換するテキスト-to-ビデオ機能を備えています。さまざまなリアルなAIアバターから選択してメッセージを伝えることができ、エンゲージメントを高め、複雑な情報をより理解しやすくします。