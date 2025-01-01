若いプロフェッショナルをターゲットにした、バーバーショップの新しいシグネチャーヘアカットサービスの30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはスリークでダイナミックにし、スタイリッシュなヘアトランスフォーメーションのクイックカットを特徴とし、アップビートで現代的なサウンドトラックに合わせます。プロフェッショナルなスタートポイントとしてHeyGenの「テンプレートとシーン」を利用し、サービスと予約の詳細を明確に発表するために「ボイスオーバー生成」を使用してください。

