新製品を発表する小規模ビジネスオーナー向けの活気ある30秒のソーシャルメディア広告を想像してください。このビデオは、アニメーションテキストオーバーレイと明確で熱意あふれるナレーションを備えた、現代的でアップビートな美学を誇り、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して進捗や段階を視覚的に表現し、「バー動画メーカー」コンセプトにぴったりと合います。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑なソフトウェアを解説する必要があるコンテンツクリエイター向けに、45秒の情報豊かなチュートリアルを作成します。クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルは、画面上のデモンストレーションを示し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を通じてフレンドリーで会話的なトーンを実現します。視覚的な物語が進捗を明確に示し、「動画に進捗バーを追加する」欲求を満たし、視聴者のエンゲージメントを高めます。
サンプルプロンプト2
オンラインコーチが新しいプログラムを紹介するのに理想的な、プロフェッショナルな60秒の企業発表を制作してみませんか？このビデオは、洗練された直接的なビジュアルスタイルを特徴とし、「AIアバター」がコアメッセージを伝え、背景音楽でさりげなくサポートされます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、一貫性のあるカスタマイズされたプレゼンテーションを作成し、あなたをリーディング「AI動画メーカー」として位置付けます。
サンプルプロンプト3
イベントオーガナイザー向けのダイナミックな15秒のイベントプロモーションビデオを想像してください。フラッシュセールを発表します。この簡潔な作品は、エネルギッシュな背景音楽と同期した大胆なテキストアニメーションを必要とし、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を使用して簡単に生成できます。これは、「オンライン動画エディター」がいかに「使いやすい」かを示し、迅速でインパクトのあるメッセージを伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バー動画メーカーの使い方

直感的なオンラインエディターを使用して、ソーシャルメディアに最適な動的な進捗バーを備えた魅力的な動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
オンラインエディター内で事前にデザインされたテンプレートを選択するか、ゼロから始めてください。これにより、バー動画の強力な基盤が得られます。
2
Step 2
メディアを追加
ビデオクリップや画像をアップロードするか、豊富なメディアライブラリから選択してください。直感的なドラッグアンドドロップインターフェースを使用して簡単に配置できます。
3
Step 3
進捗バーをカスタマイズ
動画に動的な進捗バーを統合します。色、サイズ、配置を調整して、動画のスタイルやブランディングコントロールに完全に一致させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画を完成させ、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルなバー動画をソーシャルメディアで簡単に共有し、オーディエンスに届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のあるプロモーション動画

ポジティブな体験を強調し、新しい顧客を簡単に引き付ける説得力のあるプロモーション動画を作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユニークで魅力的な動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとダイナミックなトランジションを幅広く提供し、迅速に魅力的な動画を作成するのに役立ちます。この強力な動画メーカーを使用して、要素を簡単にカスタマイズし、クリエイティブな効果を追加して、ソーシャルメディアで目立つことができます。

HeyGenは動画制作にどのようなクリエイティブAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIを活用してクリエイティブプロセスを強化し、リアルなAIアバターを生成し、テキスト読み上げ技術を使用して簡単にボイスオーバーを追加できます。これにより、スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換し、最小限の労力でAI動画メーカーとしての役割を果たします。

HeyGenはクリエイティブプロジェクトにとって使いやすいオンライン動画エディターですか？

はい、HeyGenは直感的なオンライン動画エディターとして設計されており、あらゆるクリエイティブプロジェクトのために高品質な動画を非常に簡単に作成できます。ドラッグアンドドロップインターフェースにより、あらゆるスキルレベルのユーザーにとって動画メーカーのプロセスがスムーズになります。

HeyGenで作成した動画のブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、ロゴやカラースキームを含む動画のブランディングを完全にカスタマイズでき、コンテンツがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。また、字幕をカスタマイズし、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することもできます。