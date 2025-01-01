バナービデオメーカー: 目を引くビデオを瞬時にデザイン
驚くべきビデオバナーを素早く作成。私たちの「テンプレートとシーン」を活用して、目を引くビジュアルを作り、エンゲージメントを高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
YouTubeゲーマーやコンテンツクリエイターをターゲットにした、エネルギッシュな20秒のYouTubeバナービデオを制作し、ゲームテーマのグラフィックと壮大なバックグラウンドミュージックを用いて、次回のストリームを宣伝し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してクリエイティブプロセスを開始します。
eコマースビジネスやオンラインサービスプロバイダーを対象にした、明確な行動喚起を含む10秒のウェブサイトバナービデオを開発し、洗練されたモダンなデザインとHeyGenのボイスオーバー生成機能を用いた自信に満ちたナレーションで販売を促進します。
マーケティングエージェンシーやブランドマネージャー向けに、コアブランド資産と企業ミッションをミニマリストなビジュアルスタイル、ソフトなインストゥルメンタル音楽、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを統合して表現する、洗練された30秒のソーシャルメディアバナービデオをデザインします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして目を引くバナービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なツールと豊富なバナービデオテンプレートを提供し、クリエイティブなビデオバナーを簡単にデザインできるようにします。これらのテンプレートをブランド資産やテキストアニメーションで素早くカスタマイズし、視聴者に訴求力のあるビジュアルを作成できます。
HeyGenでのビデオバナーのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenでは、ブランド資産の統合、ビデオ背景の選択、豊富なストックメディアライブラリの利用など、ビデオバナーのための幅広いカスタマイズオプションがあります。これにより、ブランドを真に表現するユニークでプロフェッショナルなビデオバナーを制作できます。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオバナーを最適化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはバナービデオのビデオ比率を簡単に調整し、高解像度でエクスポートできるため、YouTube、Facebook、TikTokなどのプラットフォームで完璧に見えるようにします。この柔軟性により、YouTubeバナーメーカーの体験を多様なチャンネルでシンプルかつ効果的にします。
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオバナーのインパクトを高めますか？
HeyGenはAIを活用したツール、スクリプトからのテキスト-to-ビデオやボイスオーバー生成を含めて、ダイナミックで魅力的なビデオバナーを作成します。これにより、注目を集め、さまざまなデジタルスペースでメッセージを効果的に伝えるバナービデオを迅速に作成できます。