小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターが、ソーシャルメディア向けの魅力的な広告クリエイティブを迅速に制作する様子を30秒のハイエナジーなビデオで想像してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クイックカットと鮮やかなアニメーションを活用し、アップビートでモチベーショナルなナレーションが加わります。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使って、ユーザーが広範なビデオ編集の経験なしにダイナミックなバナービデオ広告を簡単に作成し、キャンペーンを迅速に開始できることを示します。

