小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターが、ソーシャルメディア向けの魅力的な広告クリエイティブを迅速に制作する様子を30秒のハイエナジーなビデオで想像してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クイックカットと鮮やかなアニメーションを活用し、アップビートでモチベーショナルなナレーションが加わります。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使って、ユーザーが広範なビデオ編集の経験なしにダイナミックなバナービデオ広告を簡単に作成し、キャンペーンを迅速に開始できることを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
商品マネージャーやeコマースブランドをターゲットにした45秒の洗練されたプロモーションビデオを作成し、製品ローンチのための細部にわたるカスタマイズオプションを示します。美的感覚はスリークでプロフェッショナルであり、詳細な製品ショットとエレガントにアニメーション化された要素の間でスムーズなトランジションを特徴とし、インスパイアリングで現代的なインストゥルメンタルトラックに設定されています。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がユーザーに完璧なビジュアルを選択させ、すべてのバナービデオがユニークにブランド化され、視覚的に魅力的であることを強調します。
サンプルプロンプト2
エージェンシーや大企業のマーケティングおよびデザインチーム向けに設計された60秒の情報ビデオを開発し、AIを活用したバナービデオジェネレーターの効率性を説明します。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルであり、複雑な情報を明確に伝えるために説明的なグラフィックと画面上のテキストを使用し、権威あるが親しみやすいナレーションが伴います。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能がビデオ制作のワークフローを合理化し、書かれたコンテンツを魅力的なビデオ広告に変換する方法を示し、迅速なコンテンツ生成のための強力なAIツールであることを示します。
サンプルプロンプト3
グローバルなコンテンツクリエイターや国際的なマーケティングスペシャリストを対象とした15秒の簡潔なビデオを制作し、ローカライズされたビデオコンテンツのアクセス性と影響力を強調します。ビジュアルスタイルは大胆でインパクトがあり、多様なグローバルイメージとクイックでダイナミックなカットを特徴とし、エネルギッシュでモダンなバックグラウンドトラックが組み合わさります。このプロンプトは、HeyGenの「字幕/キャプション」機能がユーザーに多言語のオーバーレイを簡単に追加させ、ビデオ編集ツールが異なる市場で普遍的に理解されるメッセージと明確な行動喚起を作成できることを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バナービデオジェネレーターの使い方

直感的なAIツールと美しいビジュアルを活用して、あらゆるプラットフォーム向けに魅力的なビデオ広告を簡単に作成し、マーケティング活動を強化します。

1
Step 1
テンプレートを選択
デザインプロセスを開始するには、豊富な事前デザインされたテンプレートから選択します。これらのすぐに使えるレイアウトは、ビデオバナーのしっかりとした基盤を提供します。
2
Step 2
デザインをカスタマイズ
ブランドの独自のアイデンティティに合わせてバナービデオを調整します。色やフォントを調整し、ロゴを追加することで、ブランドコントロールを使用してバナーを簡単にカスタマイズできます。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
メディアライブラリから動的なコンテンツを統合してビデオを向上させます。ストック写真、ビデオ、音楽にアクセスして、バナーを非常に魅力的で情報豊かにします。
4
Step 4
クリエイティブをエクスポート
ビデオを完成させ、複数のアスペクト比で簡単にエクスポートします。磨き上げられたバナーは、あらゆるプラットフォームでの即時配信の準備が整い、広範なリーチを確保します。

インスピレーションとモチベーションを与えるコンテンツ

ターゲットオーディエンスと深くつながり、彼らを高揚させるインスパイアリングでモチベーショナルなビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンの広告クリエイティブを強化できますか？

HeyGenは、豊富なテンプレートとストックメディアを活用して、魅力的な広告クリエイティブを簡単に制作する力を提供します。動的なアニメーション要素を組み込むことで、注目を集め、マーケティングキャンペーンを向上させます。

HeyGenが優れたバナービデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なAIツールとユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを統合することで、強力なバナービデオジェネレーターとして際立っています。これにより、広範なビデオ編集の専門知識がなくても、高品質なバナービデオの効率的な作成とカスタマイズが可能です。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにバナービデオをリサイズしてエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、異なるソーシャルメディアプラットフォームが要求する特定のアスペクト比に合わせてバナービデオを簡単にリサイズする強力な機能を提供します。その後、最適化されたビデオをさまざまな形式でエクスポートし、最大のリーチを実現できます。

HeyGenはバナービデオのカスタマイズにどのようなブランディングオプションを提供していますか？

HeyGenを使用すると、マーケティングおよびデザインチームは、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを組み込んで、バナービデオを完全にカスタマイズできます。また、すべてのクリエイティブ出力においてブランドの一貫性を維持するためにウォーターマークを追加することも可能です。