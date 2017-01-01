小規模ビジネスオーナーが魅力的なソーシャルメディアキャンペーンを通じて売上を向上させるために設計された30秒のビデオを想像してください。この活気ある作品は、HeyGenの革新的なバナーからビデオへのジェネレーターを使用して、静的なプロモーションバナーを動的なソーシャルメディアビデオに変換します。視覚的には、クイックカット、アニメーション化された製品ハイライト、太字のテキストオーバーレイが特徴で、すべてがクリーンでモダンな美学とエネルギッシュなロイヤリティフリーのポップミュージックトラックに設定されています。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、注目を集めるバナービデオテンプレートを簡単に作成しましょう。

ビデオを生成