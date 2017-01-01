驚くべきコンテンツのための簡単なバナーからビデオへのジェネレーター
アスペクト比のリサイズとエクスポートのおかげで、どんな画面サイズにも対応した魅力的なビデオバナーを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルを対象にした新製品ラインを紹介する45秒のブランドストーリーテリングビデオを作成してください。このプロフェッショナルで情報豊富なビデオは、素晴らしい製品画像から始まり、その後、AIアバターがその利点を流暢に説明するシームレスな移行を行い、理想的なイメージからビデオへのジェネレーターのショーケースとなります。視覚スタイルはスリークでミニマリストで、製品ビジュアルと自信に満ちた明瞭なナレーションに焦点を当てています。HeyGenの「AIアバター」を利用して、あなたの重要なメッセージを届け、高品質なビデオを作成し、視聴者に響かせましょう。
コンテンツクリエイターや教育者向けに、複雑な概念を明確に説明する60秒のインストラクショナルビデオを開発してください。このテキストからビデオへのジェネレーターの作成は、詳細なスクリプトを本当に魅力的なコンテンツに変換し、明るいイラストグラフィック、スムーズなトランジション、画面上のテキスト説明が特徴です。音声は落ち着いた明瞭なナレーションで、視覚と同期しており、簡単に理解できるように設計されています。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を組み込んで、すべての視聴者に向けてビデオをカスタマイズし、最大のアクセシビリティと視聴者の理解を確保してください。
ソーシャルメディアマネージャーを対象にしたエキサイティングなイベントを発表する15秒のインパクトのあるプロモーションビデオを制作してください。この短編AIビデオジェネレーターの傑作は、息をのむようなシネマティックなストック映像とダイナミックなテキストアニメーションを組み合わせ、すぐに注目を集めるビデオバナーを作成します。音声は高揚感のある壮大なインストゥルメンタルトラックで、期待感を高めます。ソーシャルメディアビデオがすべてのプラットフォームで最適に表示されるように、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用し、コンテンツがどこでも完璧に見えるようにしてください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストプロンプトを魅力的なAI生成ビデオに変換することで、ソーシャルメディアキャンペーン向けの魅力的なコンテンツを制作する力を与えます。事前に作成されたテンプレート、ダイナミックなテキストアニメーション、豊富なメディアライブラリを使用して、ソーシャルメディアビデオを際立たせることができます。
HeyGenが私のブランドにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能な要素を通じてブランドストーリーテリングを組み込み、簡単に高品質なビデオを作成できます。ロゴや特定の色を追加するためのブランディングコントロールを利用して、すべてのプラットフォームでブランドアイデンティティに完全に一致するコンテンツを確保できます。
HeyGenで画像を動的なビデオバナーに変換できますか？
はい、HeyGenはイメージからビデオへのジェネレーターとして機能し、画像をアニメーション化して、ウェブサイトやソーシャルメディア向けの魅力的なビデオバナーに変換できます。美しい音楽、アニメーション要素、カスタマイズ可能なビデオトランジションを追加して、真に魅力的なコンテンツを強化しましょう。
HeyGenはどのようにしてテキストからビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターは、AIアバターとリアルな音声生成を使用して、スクリプトからプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。字幕/キャプションを追加し、強力なビデオ編集ツールで作品を微調整して、技術的なスキルなしで魅力的なビデオを制作できます。