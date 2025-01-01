バナー広告ビデオメーカーで魅力的な広告を作成
AIアバターを使用して注目を集め、結果を出す高性能なビデオ広告を生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーやパフォーマンスマーケターを対象にした、45秒の洗練されたチュートリアルスタイルのビデオを開発し、HeyGenが「AIビデオ広告メーカー」としての力を示します。このビデオでは、プロフェッショナルな「AIアバター」が複雑な機能を簡潔に説明し、明確で権威ある声とモダンでミニマリストなビジュアル美学を使用して、広告作成における効率と革新を強調します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenが多様なプラットフォーム向けの究極の「オンラインビデオ広告メーカー」であることを示す、60秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを制作します。このビデオは、クリエイティブな「ソーシャルメディア広告」のテンポの速いモンタージュを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージック、ダイナミックなテキストオーバーレイを利用し、シームレスな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を視覚的に強調して、最適なクロスプラットフォームリーチを実現します。
スタートアップやeコマースビジネス向けに、HeyGenがプロフェッショナルな「ビデオ広告」の「生産コストを削減」する方法を強調する、15秒の簡潔なダイレクトレスポンスビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的であり、問題解決に焦点を当て、説得力のある自信に満ちたナレーションを使用します。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」することで、広範なリソースを必要とせずに魅力的な広告を迅速に生成するシンプルさを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオ広告メーカーとして機能し、企業が高品質のビデオ広告を迅速かつ低コストで制作できるようにします。ユーザーはさまざまなテンプレートやテキストプロンプトを活用して、魅力的なビデオ広告を簡単に生成できます。
HeyGenはAIアバターや自動ブランディングをビデオ広告に組み込むことができますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターをビデオ広告にシームレスに統合し、エンゲージメントと視覚的な魅力を高めます。また、自動ブランディング機能を提供し、すべてのビデオ広告キャンペーンでブランドのアイデンティティが一貫して適用されることを保証します。
HeyGenはソーシャルメディア広告キャンペーンに最適な理由は何ですか？
HeyGenはスマート編集機能とアスペクト比のリサイズを提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにビデオ広告を最適化するために重要です。これにより、コンテンツが効果的なソーシャルメディア広告や多様な広告キャンペーンに完璧に適合します。
HeyGenはパフォーマンスマーケターが効果的なビデオ広告を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはパフォーマンスマーケターが強力なコールトゥアクションを持つ魅力的なビデオ広告を生成し、テキストプロンプトを洗練されたビデオに変換することを可能にします。その強力なオンラインビデオ広告メーカー機能には、ナレーション生成や字幕が含まれ、多様なオーディエンスに対して明確なメッセージを保証します。