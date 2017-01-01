バンキングウォークスルービデオメーカー: 金融ガイドを簡素化

AIアバターを使用して魅力的なオンボーディングチュートリアルを簡単に作成し、顧客の理解と採用を促進します。

新しいデジタルバンキング顧客向けに、シームレスな「アカウント開設ウォークスルービデオメーカー」プロセスを示す60秒のバンキングウォークスルービデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、AIアバターがステップバイステップでユーザーを案内し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で親しみやすい声のナレーションが付いています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若年層を対象にした45秒の説明ビデオを開発し、賢い貯蓄のための実用的な「金融のヒント」を示します。ビデオは魅力的なモーショングラフィックスとアニメーション要素を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して複雑な概念を明確に説明し、アクセシビリティのためにサポート字幕/キャプションを追加します。
サンプルプロンプト2
既存の銀行顧客向けに、デジタルカード管理のような「新しいアプリ機能」を紹介する30秒の「オンボーディングチュートリアル」ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは直接的で情報提供的であり、HeyGenの機能を活用したAIアバターとスクリーン録画を統合し、HeyGenのテンプレートとシーンからプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して視覚的なガイダンスを提供します。
サンプルプロンプト3
潜在顧客を対象にした15秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、銀行の「デジタルバンキング」サービスの簡便さと利便性を強調します。これは「バンキングガイダンスビデオメーカー」イニシアチブの一環です。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで招待的であり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に制作し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バンキングウォークスルービデオメーカーの仕組み

AIを使用して魅力的なバンキングウォークスルービデオやオンボーディングチュートリアルを簡単に作成し、複雑な金融概念を顧客や従業員にわかりやすく説明します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
バンキングガイダンスコンテンツをビデオスクリプトに簡単に変換することから始めます。テキストをビデオに変換する機能を活用して、アカウント開設ウォークスルーやオンボーディングチュートリアルのような複雑なプロセスを明確で簡潔に説明することを効率化します。
2
Step 2
AIアバターを選択
情報を提示するために多様なAIアバターから選択します。これらのインテリジェントなプレゼンターは、自然な表情でスクリプトを伝え、バンキングウォークスルービデオをより魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランドでビデオを洗練
ビデオをカスタマイズして、貴社のブランドアイデンティティに合わせます。ロゴ、ブランドカラー、関連するストックメディアを適用して、プロフェッショナルな金融教育やハウツービデオを作成します。
4
Step 4
エクスポートと配信
バンキングウォークスルービデオが完成したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートします。AI生成のビデオドキュメンテーションをプラットフォーム全体で共有し、顧客や従業員に重要なガイダンスを効果的に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なデジタルバンキング説明ビデオを生成

新しいデジタルバンキング機能やサービスを詳述するソーシャルメディア向けの簡潔なハウツービデオや説明コンテンツを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてバンキング説明ビデオを強化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオクリエーターとして、金融機関がリアルなAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを使用して、魅力的なバンキング説明ビデオやオンボーディングチュートリアルを制作することを可能にし、複雑なバンキングガイダンスビデオの作成を効率化します。

HeyGenはデジタルバンキングコンテンツの作成にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度な生成AIを活用してテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用して、さまざまなアカウント開設ウォークスルービデオメーカーのニーズに最適なダイナミックなデジタルバンキングハウツービデオを作成します。

HeyGenは内部トレーニング用のバンキングウォークスルービデオの制作を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして、事前に構築されたビデオテンプレートと充実したメディアライブラリを使用して、バンキングウォークスルービデオや内部ビデオドキュメンテーションを迅速に作成し、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenは金融マーケティングビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenはロゴや色をビデオテンプレートに組み込むためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、すべての金融教育コンテンツとプロモーションビデオがマーケティング活動全体で一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証します。