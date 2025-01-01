若者向けにデザインされた30秒のオンラインバンキング広告を作成し、新しいモバイルアプリの機能の使いやすさと利点を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、鮮やかなアニメーションとアップビートな電子サウンドトラックで補完されるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、テクノロジーに精通したオーディエンスに共鳴するダイナミックなビジュアルを迅速に生成し、彼らにとってパーソナライズされたビデオのように感じさせます。

