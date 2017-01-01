銀行チュートリアルビデオメーカー：簡単に魅力的なガイドを作成
AIアバターを使用して明確な銀行チュートリアルを作成。複雑な金融概念を簡素化し、従業員を効果的にオンボード、ビデオ編集スキルは不要です。
既存の銀行クライアントを対象に、重要なオンラインバンキングのセキュリティ機能を詳述する90秒の金融解説ビデオを制作してください。このビデオは、現代的なモーショングラフィックスとAIアバターを使用して複雑な概念を説明し、HeyGenのAIアバターと強力な字幕/キャプションを活用してアクセシビリティと情報保持を向上させるべきです。
新しい銀行スタッフ向けに、ローン申請処理の内部ワークフローを説明する2分間の従業員オンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは企業的でプロフェッショナルである必要があり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫したブランドルックを実現し、メディアライブラリからのストックメディアを取り入れてトレーニングの各ステップを視覚的にサポートしてください。
モバイルアプリの資金移動機能を迅速に使用する方法に焦点を当てた45秒の銀行チュートリアルビデオを開発してください。簡潔でアクション指向のガイドを必要とするモバイルバンキングユーザーを対象としています。ビジュアルスタイルは動的で視覚的に明確であり、モバイル画面録画を模倣し、HeyGenの音声生成が明確な指示を提供し、迅速な参照のために目立つ字幕/キャプションを提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ編集スキルがない人々のためにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな品質のビデオを作成することを可能にし、複雑なビデオ編集ツールを必要としません。スクリプトを入力し、アバターを選択するだけで、HeyGenがコンテンツを生成します。
HeyGenはどのようなAI駆動の機能を使用して魅力的なビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してコンテンツを生き生きとさせ、リアルなAIアバターがメッセージを伝えます。強力なテキストからビデオへの機能と高品質の音声生成を統合し、制作プロセスを効率化します。
HeyGenは作成したビデオのブランドカスタマイズを許可していますか？
はい、HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、その他のブランド資産をビデオに統合することができます。これらのカスタマイズをさまざまなビデオテンプレートに適用して、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenは金融リテラシーのためのステップバイステップのユーザーガイドをどのように制作できますか？
HeyGenは理想的なトレーニングビデオメーカーであり、明確な金融解説ビデオやステップバイステップのユーザーガイドを簡単に作成できます。AIアバターとシンプルなテキストからビデオを利用して、複雑な情報を効果的に伝え、金融リテラシーを向上させます。