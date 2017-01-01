金融トレーニングを効率化するバンキングチュートリアルビデオジェネレーター

複雑な金融概念を明確で魅力的なチュートリアルに変換し、スクリプトからの高度なテキストビデオを使用して、従業員のオンボーディングや顧客教育に最適です。

新しい銀行の従業員がコアバンキングシステムの基本機能に慣れるための60秒の包括的なトレーニングビデオを作成してください。この「従業員オンボーディング」用の「バンキングトレーニングビデオメーカー」は、プロフェッショナルで親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、フレンドリーなAIアバターが落ち着いた声で明確な指示を提供し、HeyGenの「AIアバター」を使用して、研修生が重要な手順を迅速に把握できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジーに精通した既存の銀行顧客を対象に、最新のデジタルバンキング機能を「金融リテラシー」に焦点を当てて紹介する45秒の「金融説明ビデオ」を開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、動的なオンスクリーンテキストとグラフィックスを組み込み、熱意ある声でのナレーションを伴い、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して効率的なコンテンツ生成を行います。
サンプルプロンプト2
一般の銀行ユーザー向けに、オンラインバンキングのセキュリティを強化するための二要素認証の有効化方法を簡単かつ直接的にガイドする30秒の「バンキングチュートリアルビデオジェネレーター」を制作してください。この「トレーニングビデオ」作品は、簡単にフォローできるビジュアルスタイルで、簡潔なキューと画面録画をサポートし、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してステップバイステップの指示を迅速に構築します。
サンプルプロンプト3
金融管理に新しい若年層を対象に、貯蓄や予算管理などの基本的な「金融リテラシー」原則に焦点を当てた90秒の情報ビデオを生成してください。この「AIビデオジェネレーター」制作は、親しみやすくフレンドリーなビジュアルスタイルを持ち、メディアライブラリからの多様なビジュアルと明確な字幕で豊かにし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」によって一貫性のある魅力的な音声体験を提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バンキングチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルで魅力的なバンキングトレーニングビデオを簡単に作成し、複雑な金融概念を明確で簡潔、かつ視覚的に魅力的なチュートリアルに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、バンキングチュートリアルの内容をエディターに直接貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストをボイスオーバーに変換し、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
リアルなプレゼンターでチュートリアルを強化します。多様なAIアバターのライブラリから選択し、金融リテラシーを視覚的に伝え、視聴者にとって魅力的で個人的なものにします。
3
Step 3
ブランディング要素を適用する
バンキングトレーニングビデオが機関のアイデンティティを反映するようにします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用してビデオをカスタマイズし、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートする
包括的なバンキングチュートリアルを確認します。満足したら、高品質のビデオを生成してダウンロードし、従業員やクライアントに配布する準備が整います。エンドツーエンドビデオ生成のおかげです。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

バンキングトレーニングとオンボーディングを強化

魅力的なAI駆動のビデオで従業員のオンボーディングとコンプライアンス研修を向上させ、エンゲージメントと知識の保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてバンキングトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度な「バンキングトレーニングビデオメーカー」として機能し、高品質な「金融説明ビデオ」やチュートリアルを簡単に生成できます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能とリアルな「AIアバター」を組み合わせることで、制作プロセス全体を効率化し、理想的な「バンキングチュートリアルビデオジェネレーター」となります。

HeyGenは金融コンテンツのブランディングにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは強力な「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を提供し、あなたの「金融説明ビデオ」が機関のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタムテンプレートや要素を使用して、従業員のオンボーディングや「金融リテラシー」コンテンツの一貫性を簡単に保つことができます。

HeyGenのAI機能は金融教育のビデオ制作をどのように強化しますか？

HeyGenは「金融リテラシー」や「従業員オンボーディング」のビデオ制作を大幅に強化し、洗練された「AIアバター」と高度な「ボイスオーバー生成」を活用します。この「AIビデオジェネレーター」は、シンプルなテキストスクリプトからの「エンドツーエンドビデオ生成」を簡素化し、強力な「AIビデオエージェント」として機能します。

HeyGenは一般的な「トレーニングビデオ」や「従業員オンボーディング」に使用できますか？

もちろんです。「バンキングトレーニングビデオメーカー」として強力である一方で、HeyGenは包括的な「従業員オンボーディング」プログラムや一般的な「金融リテラシー」イニシアチブを含むあらゆる種類の「トレーニングビデオ」に対応できる多用途なツールです。自動「字幕/キャプション」などの機能は、すべての視聴者に対するアクセシビリティとエンゲージメントをさらに向上させます。