若者をターゲットにした銀行の新しいデジタル貯蓄口座を説明する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、明るい色とダイナミックなテキストアニメーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を使用した親しみやすくプロフェッショナルな音声トラックでサポートされます。この銀行サービスビデオジェネレーターのナラティブは、複雑な金融概念を簡単に理解できるように簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の銀行顧客に向けたオンラインセキュリティプロトコルの強化を安心させる60秒のアニメーション説明ビデオを制作してください。ビジュアルと音声スタイルは洗練され信頼性があり、控えめなダークブルーとシルバーのトーンを使用し、プロフェッショナルなAIアバターによる明確で権威あるプレゼンテーションが行われます。このバンキングセキュリティビデオメーカーのコンテンツは、主要な保護機能を視覚的に示し、顧客の信頼を強化します。
サンプルプロンプト2
忙しい既存の顧客を対象にしたモバイルチェック入金機能の使い方を示す30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは直接的で機能的であり、鮮明なスクリーンキャプチャ映像と役立つオンスクリーン注釈を組み合わせ、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、簡潔で明確なナラティブを提供します。この金融サービスビデオは、複雑なタスクを簡単にするために、各ステップを迅速にガイドします。
サンプルプロンプト3
新しいクレジットカードのロイヤルティプログラムを宣伝する15秒のエネルギッシュなソーシャルメディア広告を設計してください。さまざまなプラットフォームで潜在顧客をターゲットにします。ビジュアルと音声スタイルは活気に満ち、速いテンポで、大胆なグラフィックとアップビートな音楽を特徴とし、瞬時に注意を引きつけます。異なるプラットフォームフォーマットに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。このビデオジェネレーターキャンペーンは、短期間で最大のリーチとエンゲージメントを目指します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

銀行サービスビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIツールでトレーニング、マーケティング、顧客コミュニケーションのためのプロフェッショナルで安全な銀行サービスビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、テキストスクリプトをプラットフォームに直接入力します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、アイデアを瞬時に基礎的なビデオに変換し、制作時間を大幅に節約します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択する
ブランドを代表する多様なリアルなAIアバターから選択します。自然な音声のAIボイスオーバーと組み合わせて、銀行のメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝え、ビデオ制作をシームレスにします。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用する
包括的なブランディングコントロールを使用して、銀行のロゴ、色、その他のアセットでビデオをカスタマイズします。関連するストックメディアやテンプレートライブラリからのアップロードを組み込んで、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させ、希望の形式でエクスポートします。あらゆるプラットフォームに対応した高品質な金融サービスビデオコンテンツを制作し、オーディエンスとの明確なコミュニケーションを確保します。

銀行広告キャンペーンを加速

銀行製品やサービスの高インパクトなビデオ広告を効率的に制作し、顧客獲得とキャンペーンの成功を促進します。

よくある質問

HeyGenは金融サービスのクリエイティブなビデオ制作をどのように向上させますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、金融機関がビデオ制作を向上させるのを支援します。豊富なテンプレートライブラリと強力なブランディングコントロールにアクセスすることで、魅力的な説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツなどを簡単に制作でき、金融サービスのビデオ制作を本当にクリエイティブで効率的にします。

HeyGenは金融サービスビデオにどのようなクリエイティブなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のカラーパレット、フォントを金融サービスビデオにシームレスに統合できます。これにより、AIビデオプラットフォームを通じて生成されたすべてのビデオが一貫したブランドアイデンティティとプロフェッショナリズムを維持します。

HeyGenは銀行のトレーニングとオンボーディングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なトレーニングビデオやオンボーディングビデオを制作するための高度な銀行サービスビデオジェネレーターとして機能します。カスタマイズ可能なAIアバターと魅力的なテキストからビデオへの機能を活用して、銀行の従業員向けに明確な教育ビデオを提供します。

HeyGenは銀行セキュリティコンテンツのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なバンキングセキュリティビデオメーカーとして機能し、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。プラットフォームはテキストをAIボイスオーバーでビデオに変換し、自動的に字幕/キャプションを生成します。これにより、金融機関は複雑な制作なしでプロフェッショナルなセキュリティ意識ビデオを迅速に制作できます。