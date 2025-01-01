銀行ロードマップビデオメーカー: 視覚的な戦略プランを作成

HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトから作成された動的なビデオで戦略的コミュニケーションを簡素化し、銀行のロードマップを視覚化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

内部プロジェクトチームやステークホルダーを対象にした60秒の説明ビデオを開発し、新しい銀行イニシアチブの戦略的計画と実行フェーズを詳述します。明確で情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、活気あるプロフェッショナルなナレーションとバックグラウンドミュージックを使用して、複雑なロードマップを簡単に理解できるようにし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してスクリプトを動的なビジュアルに変換します。
マーケティングチームや経営幹部向けに、30秒の簡潔でインパクトのあるプロモーションビデオを制作し、新しいデジタルバンキング提供の即時の利点を強調します。ブランドに完全に一致するダイナミックで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成機能を使用して生成された自信に満ちたナレーションで、戦略的目標を力強く伝えます。
技術部門や取締役会メンバー向けに、重要な銀行インフラのアップグレードのための長期的な技術ロードマップを概説する、詳細でありながらアクセスしやすい45秒のビデオを作成します。未来的なビジュアルスタイルと明確なインフォグラフィックを使用し、権威あるナレーションとHeyGenの字幕/キャプションを伴い、AIを活用したロードマップのすべての技術用語とフェーズが完全に理解されるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

銀行ロードマップビデオメーカーの使い方

AIを活用した機能を利用して、銀行プロジェクトや戦略的目標のためのプロフェッショナルで魅力的なロードマップビデオを簡単に作成し、明確なコミュニケーションを実現します。

Step 1
テンプレートまたはシーンを選択
多様なテンプレートやシーンから選択するか、ゼロから始めます。これにより、プロジェクトロードマップを視覚化するための構造的な基盤が提供されます。
Step 2
ロードマップコンテンツを追加
プロジェクト計画の詳細や重要なマイルストーンをプラットフォームに直接入力します。テキスト-to-ビデオ機能がスクリプトを動的なビジュアルに変換します。
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
ブランディングコントロールを利用して、銀行のロゴや色を組み込み、アセットライブラリから関連メディアを使用して戦略的目標を視覚化します。
Step 4
ロードマップをエクスポートして共有
完成したら、プロジェクトロードマップビデオをさまざまな形式やアスペクト比でエクスポートします。ステークホルダー、チームメンバー、または潜在的な投資家と簡単に共有し、効果的な戦略的コミュニケーションを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ロードマップの更新を効果的に共有

銀行のロードマップから進捗や更新をさまざまなプラットフォームで共有するために、魅力的な短いビデオやクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なロードマップビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAI機能とカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、プロフェッショナルで魅力的なロードマップビデオを作成するのに役立ちます。戦略的目標を視覚化し、プロジェクトのロードマップを動的なプレゼンテーションに変換することで、戦略的コミュニケーションを簡単に強化できます。

HeyGenはプロジェクトのロードマップビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、テンプレートにロゴや特定の色をカスタマイズできます。また、AIアバターやアニメーションテキストを統合し、ライブラリから多様なメディアを使用して、ブランドアイデンティティに完全に一致する視覚的に詳細なロードマップを作成できます。

HeyGenは初心者でも使いやすいAIを活用したロードマップメーカーですか？

はい、HeyGenは直感的なAIを活用したロードマップメーカーで、誰でも使いやすいユーザーインターフェースを備えています。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターにより、事前のビデオ編集経験がなくても、オンラインプラットフォームでプロフェッショナルなプロジェクトロードマップビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはプロジェクト計画の戦略的目標を視覚化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは複雑なプロジェクトロードマップを明確で視覚的かつ詳細なビデオに変換するために特別に設計されています。この強力なツールは効果的な戦略的コミュニケーションを支援し、プロフェッショナルなナレーションと字幕を使用して、さまざまなオーディエンスに戦略的目標を明確に視覚化することができます。