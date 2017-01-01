銀行オンボーディングビデオジェネレーター：簡単なAIビデオ作成

金融機関に魅力的なトレーニングと説明コンテンツを提供する力を与えます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して迅速な制作を実現します。

新しい個人銀行顧客を歓迎するための45秒のビデオを作成し、親しみやすくプロフェッショナルで温かみのあるビジュアルスタイルで初期のステップを案内します。明瞭で魅力的な音声を伴い、この「銀行オンボーディングビデオジェネレーター」コンセプトは、HeyGenのAIアバターを活用してパーソナライズされた歓迎を提供し、クリアで安心感のある指示を提供するためのボイスオーバー生成を利用し、全体的な顧客体験を向上させます。

サンプルプロンプト1
既存の銀行顧客向けに設計された60秒の説明ビデオを想像してみてください。新しいデジタルバンキング機能の使い方を、モダンでクリーンな指導的ビジュアルスタイルで示し、魅力的なアニメーショングラフィックスと活気ある情報豊富なボイスオーバーを特徴とします。この「金融説明ビデオ」プロンプトは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、詳細な指示を動的なビジュアルに簡単に翻訳し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを組み込み、複雑な情報を理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
新しい銀行従業員を対象とした75秒の簡潔なビデオを開発し、銀行の企業文化と基本的なコンプライアンスガイドラインを紹介します。プロフェッショナルでブランドに合ったビジュアルスタイルを使用し、企業の色と自信に満ちた権威あるボイスオーバーを使用します。この「従業員オンボーディングビデオ」は、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構造化されたフローを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで視覚的な例を強化し、メッセージが一貫しており、ブランドに合ったビジュアルで魅力的であることを保証します。
サンプルプロンプト3
特定の銀行商品を対象とした潜在的な新規顧客をターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、その利点を動的で説得力があり視覚的に魅力的なスタイルで提示し、クイックカットとインパクトのあるボイスオーバーを特徴とします。この「AIマーケティングビデオジェネレーター」コンセプトは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルビデオを作成し、競争の激しい市場での最大のリーチと効果を保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

銀行オンボーディングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで銀行のプロフェッショナルでブランドに合ったオンボーディングビデオを効率的に作成し、従業員トレーニングと顧客体験を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
オンボーディングスクリプトを作成することから始めます。プラットフォームのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを瞬時にビデオの音声に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
ブランドを最もよく表す多様なAIアバターのライブラリから選択します。これらのAIアバターがスクリプトを伝え、一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを提供します。
3
Step 3
ブランド要素を追加する
銀行のブランディングコントロールを組み込み、ロゴ、カラー、フォントを含めてビデオが完全にブランドに合ったものになるようにします。ライブラリから関連するストックメディアを使用して視覚的な魅力を高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートします。これにより、オンボーディングプログラムで即座に展開可能なプロフェッショナルなビデオが生成されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な金融情報を明確にする

AIビデオを使用して、複雑な銀行商品や金融規制を簡素化し、オンボーディング中の明確なコミュニケーションを保証します。

background image

よくある質問

HeyGenは銀行向けのクリエイティブビデオ制作をどのように強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなビデオを生成し、クリエイティブなビデオ制作ソフトウェアの体験を簡素化します。銀行や金融の説明コンテンツ向けに魅力的でブランドに合ったビデオを簡単に制作し、視聴者にパーソナライズされたAIビデオを提供します。

HeyGenはプロフェッショナルなコンテンツ向けにどのようなAIアバターを提供していますか？

HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、スクリプトを生き生きとさせます。銀行のオンボーディングビデオや従業員トレーニングに最適です。これらのアバターはカスタマイズ可能で、ブランドのプロフェッショナルなイメージを維持し、すべてのコンテンツで一貫性とインパクトのあるコミュニケーションを保証します。

HeyGenは金融機関向けのブランドに合ったビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、アセットを組み込んで完全にブランドに合ったビデオを制作できます。これにより、すべての銀行トレーニングビデオとマーケティングコンテンツが企業のアイデンティティとシームレスに一致します。

HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能はコンテンツ制作をどのように効率化しますか？

HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ機能は、書かれたスクリプトを効率的に動的なビデオコンテンツに変換します。これにより、銀行のオンボーディングビデオやAIマーケティングビデオジェネレーターのアセットを迅速に生成し、時間を節約しながら、あらゆる目的に高品質でプロフェッショナルなビデオを提供します。