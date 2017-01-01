銀行説明動画ジェネレーター：金融コンセプトを簡素化
複雑な金融説明を強力なテキストからビデオへの機能を使用して、瞬時に明確で魅力的な動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
金融アドバイザーを対象にした60秒の指導動画を開発し、新しい投資商品を説明します。親しみやすいビジュアルスタイルで、柔らかい色合いとフレンドリーで魅力的なAIアバターを使用してプレゼンテーションを行います。この動画は、HeyGenのテンプレートをカスタマイズして異なるクライアントセグメントにメッセージを合わせる容易さを強調します。
新しい銀行従業員向けの2分間のオンボーディングチュートリアルを制作し、内部銀行システムの使用プロセスを説明します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊かにし、HeyGenのメディアライブラリからのスクリーンショットや事前に作成されたアセットを組み込み、正確で説明的なナレーションを添えます。
銀行のマーケティングチーム向けに45秒のダイナミックなソーシャルメディア説明動画をデザインし、新しいモバイルアプリ機能を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く魅力的で、プラットフォーム全体での迅速な消費を目的とし、HeyGenの多様なソーシャルチャンネルに対応したアスペクト比のリサイズ機能を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは銀行説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度な銀行説明動画ジェネレーターとして機能し、AI技術を活用して生のスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換します。その直感的なテキストからビデオへの機能により、ユーザーは高品質な金融説明動画を効率的に制作できます。
HeyGenで金融説明を生成する際にカスタマイズ可能な要素は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターの幅広い選択肢を通じて、金融説明のための広範なカスタマイズを提供します。ユーザーは包括的なメディアライブラリからアセットを統合することで、さらにコンテンツを個別化できます。
HeyGenは既存のスクリプトを統合し、説明動画のためのナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenはユーザーが自分のスクリプトを入力することを許可し、プロフェッショナルなナレーションを自動的に生成します。これにより、説明動画に高品質なオーディオをシームレスに添えることができます。
HeyGenはフィンテック企業がオンボーディングチュートリアルを制作するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenはフィンテック企業が影響力のあるオンボーディングチュートリアルや多様なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作するのを支援します。その強力なAIビデオ機能により、魅力的な教育資料の迅速な制作と展開が可能です。